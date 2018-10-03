صدور كتاب جديد حول المسرحي الراحل عبد القادر علولة





صدر كتاب جديد حول المسرحي الجزائري الراحل عبد القادر علولة (1939-1994) ضمن سلسلة نشريات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران (كراسك)، دار "مسرح عبد القادر علولة: النص والإخراج" هو عنوان هذا الكتاب الذي يعد تكريم أكاديمي لصاحب ثلاثية "الأجواد / اللثام / لقوال". ويعد هذا الكتاب مساهمة في إثراء المصادر الموثقة لفائدة الشباب المنصب في الأدب والفنون الدرامية، لما يتضمنه من عديد من الرؤى المقارنة حول مسار وأعمال علولة والتي تم تقديمها سنة 2014 خلال الملتقى الدولي حول الفقيد بمناسبة الذكرى العشرين لرحيله، كما يوفر للقراء جميع نشاطات هذا الملتقى الدولي والتي تقترح قراءات متعددة لأعمال الراحل علولة بكل أبعادها الفنية مثلما أبرزه داوود، ومن بين المواضيع التي تم التطرق إليها يوجد التراث الشعبي واللغة والتقاليد وكذا تأثيرات المسرح العالمي.

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