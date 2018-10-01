تحت عنوان "بغداد وغربتي": افتتاح معرض للفنان التشكيلي العراقي أحمد الشهابي





افتتح مساء أمس، برواق حضارة العين بوهران معرض للفنان التشكيلي العراقي, أحمد الشهابي, تحت عنوان: "بغداد وغربتي" وذلك بحضور فنانين تشكيليين محليين وعدد من محبي الفن التشكيلي.

ويتضمن هذا المعرض الذي ينظم بالتعاون مع جمعية "البصمة" بسيدي بلعباس وجمعية "حضارة العين "بوهران 20، لوحة من الحجمين الكبير والمتوسط وهي ثمار حوالي سنة من العمل، وتجسد اللوحات المعروضة التي يميزها كثرة الأشكال والألوان والخطوط العربية تراث وحضارة بلاد الرافدين لا سيما الأحياء القديمة لمدينة بغداد ومرقد الإمام أبي حنيفة النعمان علاوة إلى لوحات تتعلق بالمرأة العراقية، ويستوقف الزائر لهذا المعرض، الذي يدوم خمسة أيام، لوحة من الحجم الكبير بعنوان "عاشق الجزائر حرة عربية" تعبر عن الكفاح التحرري للجزائر ضد المستعمر من مقاومة الأمير عبد القادر إلى ثورة التحرير المجيدة.

وتشمل هذه اللوحة التي رسمت بأسلوب المدرسة الانطباعية, العلم الوطني والأمير عبد القادر والثوار و التعذيب الذي كان يمارسه المستعمر إضافة إلى النساء الثكالى، وأوضح الفنان العراقي المقيم بالبحرين أن "لوحاته التي تنتمي إلى المدرسة البغدادية التي أسسها يحى بن محمود الواسطي تعبر عن حبه الكبير للعراق وحنينه واشتياقه لوطنه وهو في ديار الغربة وكذا عن محبة العراق لجزائر البطولة والشهادة والوفاء". للإشارة فان هذه المرة الثامنة التي يزور فيها الفنان أحمد الشهابي الجزائر لتنظيم معارض حيث سبق له, أن عرض بكل من سيدي بلعباس وعين تموشنت ووهران.

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