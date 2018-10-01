من 6 إلى 20 أكتوبر: عرض ثلاثة أعمال مسرحية جديدة بمسرح وهران





سيعرض المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" ثلاثة أعمال مسرحية جديدة في الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر القادم.

وأوضح مدير المسرح مراد سنوسي أن هذه الأعمال التي أنتجها المسرح الجهوي لوهران تتعلق بمسرحية "معروض الهوى" التي ستقدم يوم 6 أكتوبر و"الفحلة" يوم 13 أكتوبر و"بينوكيو" يوم 20 أكتوبر، وتتناول مسرحية "معروض الهوى" موضوع "السلطة" وقد أخرجها محمد بختي في سنة 1995 ثم أعاد إنتاجها فيما تتطرق مسرحية" الفحلة" التي كتب نصها على ناصر إلى يوميات عاملة سباكة وتقوم بأداء الدور فيها الممثلة نسرين بلحاج، والمسرحية الثالثة مخصصة للأطفال تتناول الشخصية الشهيرة "بينوكيو" ويتم تقديمها من خلال فن تحريك الدمي من قبل قادة بن سميشة. وقد عبر مراد سنوسي عن " رضاه " لانجاز هذه المسرحيات التي كان يتم إعدادها في أن واحد عبر ثلاث ورشات تعمل في فضاءات مختلفة بالمسرح الجهوي لوهران، وبإنتاج هذه المسرحيات الجديدة سيختتم المسرج الجهوي لوهران الموسم الثقافي بثمانية أعمال, حسبما أوضحه مراد سنوسي الذي أشار إلى أن مؤسسته تعمل بالشراكة مع المسرح الوطني " محي الدين باشطرزي" لإنتاج عمل مسرحي آخر.

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