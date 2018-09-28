بعد المغرب ..تونس تعلن وقف بث أغاني سعد لمجرد
على خلفية القضايا التي تورط فيها الفنان المغرني سعد لمجرد، أعلنت إذاعة “موزايك أف أم” التونسية، وقف بث أغاني سعد لمجرد. وكانت المغرب اتخدت هذا الموقف قبلها. وحسب بيان نشرته الإذاعة على موقعها الرسمي” قررت إدارة الموسيقى في إذاعة” موزايك إف أم “وقف بث أغاني الفنان المغربي سعد لمجرد”. للذكر، فإن إذاعتا “هيت راديو” “وراديو 2 إف أم” المغربيتان، أعلنتا التوقف عن بث أغاني لمجرد قبل حوالي أسبوع.
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