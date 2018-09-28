اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق





اغتيلت امس الخميس، وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس، في عملية اغتيال استهدفتها في بغداد.وأكدت وزارة الصحة مقتل فارس بطلقات نارية في العاصمة، إذ قال مدير إعلام صحة الرصافة، قاسم عبد الهادي، إن “جثتها وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد في الساعة 5:45 مساء بتوقيت العراق.وأضاف عبد الهادي أن الشابة التي كانت من أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أصيبت بثلاث طلقات نارية، اثنتين في الرأس والثالثة بمنطقة الصدر.وأفاد موقع السومرية نيوز بأن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الحادث.يذكر أن فارس من مواليد عام 1996، فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل فضلا عن أنها شاركت في عدة أعمال فنية وأصبحت وجها دعائيا للعديد من العلامات التجارية.وأثارت الشابة من جهة أخرى الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشورات لها تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة