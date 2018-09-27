

تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة عبر الوطن ضمن برنامج 2019 أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار اليوم الخميس بتيارت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج



إختيار عزالدين ميهوبي “شخصية العام الثقافية 2018” تم إختيار وزيرالثقافة عزالدين ميهوبي “شخصية العام الثقافية 2018″من قبل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا الإختيار عرفان بالمجهودات الداعمة



زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب اليونان ضرب اليوم الخميس، زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريشتر جنوب اليونان، ولحد الأن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وأفادت شبكة “يورونيوز”



رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الولاة أجرى مساء اليوم الخميس رئيس الجمهورية حركة في سلك الولاة مست العديد من الولايات الوطن وهاكم القائمة لم تتاكد بعد بصفة رسمية حيت تم تعيين كل



لوح يشدد على ضرورة تآزر الحركة النقابية في القارة السمراء شدد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة تآزر الحركة النقابية الإفريقية في أدائها حتى تكون قوة اقتراح فاعلة على



كعوان "دعم الدولة للصحافة مستمر و سيظل دون تغيير" أكد وزير الاتصال جمال كعوان، اليوم الخميس بقسنطينة بأن الدعم الذي تضمنه الدولة للصحافة "مستمر وسيظل متعددا و دون تغيير، وفقا لمبدأ تكريس حرية التعبير".



رفع التجميد تدريجيا عن الدفعة الثانية من مشاريع الترامواي مع تحسن الوضع المالي أكد وزير الاشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الخميس أنه سيتم رفع التجميد عن الدفعة الثانية من مشاريع الترامواي بصفة تدريجية بالموازاة مع تحسن



اطلاق المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء سيكون في غضون شهر كأقصى حد كشف وزير الطاقة , مصطفى قيطوني اليوم الخميس عن أن المناقصة الوطنية لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء انطلاقا من المصادر المتجددة بقدرات تصنيع محلية سيتم



رزنامة الإمتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2018 /2019 نشرت اليوم الخميس وزارة التربية الوطنية رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019/2018. حيث تم تحديد تاريخ الأربعاء 29 ماي 2019 لامتحان شهادة التعليم الإبتدائي.