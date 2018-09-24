فيلم "ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية





احتل فيلم الخيال العلمي"ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز" إيرادات السينما الأمريكية محققا إيرادات بلغت 26.8 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم عندما يفقد لويس بارنافلت والديه، بعدها يُرسَل إلى ولاية (ميتشيغان) ليعيش مع عمه جوناثان، فيكتشف أن عمه ساحر ويدخل معه عالم السحر ،ولكن هذه القوى السحرية لا تقتصر على أناس طيبين فقط، فيتعلم لويس من إسحاق إزارد، الساحر الشرير الذي يتسبب في صراع الفناء ليتمكن من رؤية ما سيحدث بعده.

والفيلم من بطولة جاك بلاك وكيت بلانشيت وأوين فاكارو ومن إخراج إيلي روث ، وبتكلفه إنتاجيه بلغت 40 مليون دولار أمريكي . وصعد فيلم الدراما "أيه سيمبل فيفور" من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 10.4 مليون دولار ، وهو من بطولة آنا كيندريك وبليك ليفلي وهنري جولدنج ومن إخراج بول فيج. وتراجع فيلم الرعب "ذا نان" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار. والفيلم من إخراج كورين هاردي ،ومن بطولة تايسا فارميجا وبوني آرونز وتشارلوت هوب وديميان بيشير . وجاء في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي /ذا بريديتور/، محققا إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار ، قام بإخراجه شين بلاك ، ولعب دور البطولة كل من إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا مون وجاكوب تريمبلي .

وحافظ الفيلم الكوميدي " كريزي ريتش إيشانز" على المركز الخامس ، بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار. والفيلم من بطولة كونستانس وو وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج جون تشو

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