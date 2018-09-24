الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
24/09/2018 12:39:00

فيلم "ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية


احتل فيلم الخيال العلمي"ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز" إيرادات السينما الأمريكية محققا إيرادات بلغت 26.8 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم عندما يفقد لويس بارنافلت والديه، بعدها يُرسَل إلى ولاية (ميتشيغان) ليعيش مع عمه جوناثان، فيكتشف أن عمه ساحر ويدخل معه عالم السحر ،ولكن هذه القوى السحرية لا تقتصر على أناس طيبين فقط، فيتعلم لويس من إسحاق إزارد، الساحر الشرير الذي يتسبب في صراع الفناء ليتمكن من رؤية ما سيحدث بعده.

والفيلم من بطولة جاك بلاك وكيت بلانشيت وأوين فاكارو ومن إخراج إيلي روث ، وبتكلفه إنتاجيه بلغت 40 مليون دولار أمريكي . وصعد فيلم الدراما "أيه سيمبل فيفور" من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 10.4 مليون دولار ، وهو من بطولة آنا كيندريك وبليك ليفلي وهنري جولدنج ومن إخراج بول فيج. وتراجع فيلم الرعب "ذا نان" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار. والفيلم من إخراج كورين هاردي ،ومن بطولة تايسا فارميجا وبوني آرونز وتشارلوت هوب وديميان بيشير . وجاء في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي /ذا بريديتور/، محققا إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار ، قام بإخراجه شين بلاك ، ولعب دور البطولة كل من إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا مون وجاكوب تريمبلي .

وحافظ الفيلم الكوميدي " كريزي ريتش إيشانز" على المركز الخامس ، بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار. والفيلم من بطولة كونستانس وو وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج جون تشو

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا وزاريا هذا الأربعاء

من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الأربعاء مجلسا وزاريا لمناقشة مشروع قانون المالية 2019.   وحسب الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية ALG 24، فإن مشروع
image

تونس: تضرر أكثر من 2500 مسكن من الفيضانات الاخيرة بولاية نابل

أفادت والية نابل, سلوى الخياري اليوم الاثنين, أن أكثر من 2500 مسكن تضرر جراء الفيضانات الاخيرة التي شهدتها ولاية نابل نهاية الأسبوع المنقضي. وأضافت, الخياري,
image

فيلم "ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

احتل فيلم الخيال العلمي"ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز" إيرادات السينما الأمريكية محققا إيرادات بلغت 26.8 مليون دولار. وتدور أحداث الفيلم عندما يفقد لويس
image

توقيف تاجر مخدرات بحوزته (47,5) كيلوغرام من الكيف المعالج بالنعامة

 أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 سبتمبر 2018 بالنعامة، تاجر مخدرات بحوزته (47,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي ،
image

السعودية في موقف لا تحسد عليه

تواجه السعودية تحدياً كبيراً فيما يتعلق بأوضاعها النفطية؛ إذ عليها إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي الوقت ذاته الحفاظ على موقعها ضمن منظمة الدول المصدّرة
image

سنوسي باركيندو يشيد بدور الجزائر في استقرار الاسعار

"أوبك ليست كيانا إحتكاريا" أكد أمس، محمد سنوسي باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنظمة ليست كيانا احتكاريا، بل هي أرضية شاملة تعمل
image

الإجتماع لم يناقش الآلية المحددة للإمتثال: نحو تعويض الإنتاج الإيراني

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي ونظيره العماني محمد بن حمد الرمحي للصحافيين، إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الإمتثال بنسبة
image

قيطوني: الحوار الدائم بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط أساس الاستقرار

شدد أمس، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن المصلحة العامة للمستهلكين والمنتجين تقتضي الإنتقال المرن للتغييرات الحاصلة حتى لا يتم زعزعة استقرار السوق، مؤكدا على أنه
image

الجزائر تدين اعتداء الأهواز الإيرانية

  أدانت اليوم الأحد، الجزائر، على لسان الناطق الرسمي لوزارة  الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، "بقوة" الاعتداء الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز الإيرانية
image

"البياض الدقيقى" يعصف بمنتوج العنب

تسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل عام في الجزائر في خسائر فادحة للفلاحين، خاص فيما يتعلق بفاكهة العنب، حيث طالبوا المسؤولين بإيجاد حلول للتصدي للفيروسات التي
قيم هذا المقال
0