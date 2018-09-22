إطلاق مسابقة لاختيار أفضل القصائد بالشعر الشعبي
أطلق الإتحاد الوطني للشعراء الشعبيين الجزائريين المسابقة الوطنية الكبرى في القصيدة الشعبية الجزائرية بهدف الارتقاء بالكلمة الشعرية الشعبية واحتفاء بالشعراء الجزائريين. وأوضح رئيس الإتحاد عثماني بولرباح أن موضوع المسابقة هذه السنة تناول موضوعي المولد النبوي الشريف والثورة التحريرية المباركة، وتتواصل المسابقة حتى الخامس والعشرين من الشهر الداخل، ويشرف على تقويم القصائد المشاركة أساتذة مختصون في المجال على أن تتوافر القصائد على بعض الشروط الموضوعية.
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