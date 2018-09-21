



أعلنت الإذاعة الوطنية، أمس، في بيان لها عن إطلاق جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"، وذلك بمشاركة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن باب الترشيحات لنيل هذه الجائزة يبقى مفتوحا إلى غاية يوم 30 أكتوبر القادم.

وأوضح البيان أن هذه الجائزة المنظمة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تهدف إلى وصف هذا الصرح المتفرد الذي تترقب الأمة الإسلامية إشعاعه لبعث نور الاعتدال والوسطية وتترقبه الإنسانية جمعاء لمد جسور الحوار والتعايش في أمن وسلام، مضيفا أن المسابقة مفتوحة لكل الشعراء الجزائريين على أن تكون المشاركة بقصيدة واحدة وباللغة العربية الفصحى و يتراوح حجم القصيدة ما بين ثلاثين وأربعين بيتا عموديا أو بين خمسين وستين سطرا حرا.

و تمنح للقصيدة الفائزة جائزة قدرها 1 مليون دج. كما تمنح جائزتان تشجيعيتان لقصيدتين قيمة كل واحدة 500 ألف دج، و تودع النصوص المشاركة مرفقة بوثائق إثبات الهوية و السـيرة الـذاتية باللغة العربية و صورة شخصية حديثة و كذا العنوان البريدي كاملاً مرفقاً بأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني لدى مكتب التنظيم العام بالطابق الثامن لمقر الإذاعة الجزائرية في نسخة ورقية مطبوعة بنظام ويندوز Word و أخرى الكترونية على CD و في ظرف مغلق مكتوب عليه "جائزة المنارة الشعرية" و يرسل على عنوان الإذاعة الوطنية (21 شارع الشهداء الجزائر العاصمة) أو على البريد الإلكتروني (prixmanara@algerian-radio.dz). كما يمكن للمهتمين من التعرف على تفاصيل المسابقة على الموقع الرسمي للإذاعة الجزائرية (www.radioalgerie.dz).

ق.ث

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة