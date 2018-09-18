جثمان جمال علام يوارى الثرى ببجاية





وري الثرى ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الفقيد جمال علام بمقبرة سيد أمحند أمقران في بجاية. وحضر مراسيم التشييع كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ووزير الرياضة محمد حطاب، إضافة إلى عائلته وأصدقائه المقربين،وعدد من الفنانين والسلطات الأمنية.

للإشارة، فإن الراحل قد وافته المنية السبت الماضي بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات باريس بفرنسا عن عمر ناهز 71 عاما. يشار إلى أنّ، الفنان ملحّن ومغني من أيقونات الفن الأمازيغي الجزائري.

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