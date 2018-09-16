جثمان جمال علام يوارى الثرى هذا الثلاثاء بمدينة بجاية





يصل جثمان الفقيد جمال علام، أحد أعمدة الأغنية القبائلية العصرية الذي وافته المنية أمس بباريس عن عمر ناهز 71 سنة، إلى أرض الوطن هذا الثلاثاء ليوارى الثرى في نفس اليوم بمقبرة سيدي أمحمد أمقران بمدينة بجاية.

في هذا الصدد، صرح رابح علام شقيق المطرب أن جثمان الراحل سيصل إلى مطار بجاية الدولي عبان رمضان حيث ستنظم وقفة ترحم على روح الفنان، وكان المرحوم جمال علام الذي يعتبر سفير الأغنية القبائلية العصرية قد تابع خطواته الأولى في الموسيقى في معهد بجاية غداة الاستقلال قبل أن يبدأ مشواره بالجزائر والخارج.

عدد القراءات 35 مرة | قراءات اليوم 35 مرة