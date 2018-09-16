



تم مساء أمس السبت بدار الثقافة أبي رأس الناصري" بمدينة معسكر تقديم العرض الشرفي لمسرحية "حلم الأحرار" التي أنتجتها جمعية المبايعة للثقافة بمعسكر.

و تتناول المسرحية التي أنتجت بالتعاون مع المسرح الجهوي لمعسكر ومن تأليف عمر لقام وإخراج أحمد صغيري ويشارك فيها 7 ممثلون بينهم طفل واحد موضوع التجنيد الإجباري للجزائريين من قبل القوات الاستعمارية الفرنسية للمشاركة في الحرب العالمية الثانية. و ينتظر أن يشرع بداية من نهاية الأسبوع الجاري في عرض المسرحية بعدد من بلديات الولاية بتكفل من المسرح الجهوي بمعسكر الذي ساهم في هذا العمل حسب مدير هذه المؤسسة الثقافية أحمد خوصة عبر التكفل بالتصميم السينوغرافي و إنجاز الديكور و اقتناء و تجهيز الملابس للممثلين. ومن جهة أخرى شرع المسرح الجهوي بمعسكر حسب نفس المسؤول- في إنتاج مسرحية جديدة بعنوان "حنين" للكاتب المسرحي حسين مختار و إخراج محمد فريمهدي و ينتظر الانتهاء منها في أواخر شهر أكتوبر المقبل. و يعد نص مسرحية "حنين" نتاج الدورة التكوينية تحت عنوان "الإقامة الإبداعية في الكتابة المسرحية" التي نظمها المسرح الجهوي بمعسكر سنة 2017 بمشاركة 22 كاتبا مسرحيا هاويا والتي سمحت بانجاز 5 نصوص مسرحية تم تحويل أحدها لعمل مسرحي تحت عنوان "أسف لن أعتذر" نهاية السنة الماضية وشارك المسرح الجهوي عبره في المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة خلال نفس السنة.

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