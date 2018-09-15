الثقافي
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15/09/2018 15:32:00

ميهوبي يعزي عائلة “جمال علام”


أكد عز الدين ميهوبي وزير الثقافة  في منشور له على  موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"  أنه تلقى خبر ا محزنا مفاده  وفاة الفنان جمال علام،  من الفنان الجزائري المغترب صافي بوتلة

وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، في أحد مستشفيات باريس عن 71 عاما. حيث قدم تعازيه الخالصة بهذه المناسبة الأليمة في تغريدة ثانية له :” نعزي أنفسنا وعائلة الفقيد والأسرة الثقافية. إنَّا لله وإنا إليه راجعون

 

 

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