وزارة الثقافة تكرم نظيرتها الأمريكية بفسيفساء لكينيدي
قامت وزارة الثقافة الجزائرية بتقديم هدية لنظيرتها الأمريكية متمثلة في فسيفساء فنية للرئيس الأمريكي الأسبق الراحل “جون كينيدي”. وحسب تغريدة لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي فإن هذا التكريم جاء كعرفان وشكر من الجزائر لكينيدي، وما قدمه من دعم تاريخي للقضية الجزائرية آنذاك، للإشارة هذا التكريم لفسيفساء الذي أنجزها مخبر تيبازة، جاء على هامش المعرض الاقتصادي الثقافي الجزائري المقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
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