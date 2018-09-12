وزارة الثقافة تكرم نظيرتها الأمريكية بفسيفساء لكينيدي



ولد قدور : التأهيل الأولي للمؤسسات القادرة على المناولة لصالح سوناطراك أعلن الرئيس المدير العام للمجمع الوطني للمحروقات سوناطراك ،عبد المومن ولد قدور ، بالجزائر أن المجمع يأمل في استحداث قاعدة بيانات تضم مجمل المؤسسات الوطنية



زرواطي : مشروع مركب التسيير والتثمين الطاقوي للنفايات بداية مطلع 2019 أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ،فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، أن الجزائر ستشهد مشروع مركب التسيير و التثمين الطاقوي للنفايات مطلع 2019 بغية التقليل



بولنوار يرد على وزير الفلاحة: نقص الإنتاج وراء إرتفاع أسعار البطاطا قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين، الحاج الطاهر بولنوار، إن الجزائر بحاجة لرفع إنتاجها من البطاطا لـ 7 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار



هذه هي الإجراءات المتبعة لمناقشة أطروحة الدكتوراه أكد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، أن ملفات المناقشة بما فيها الدكتوراه التي أودعت للنّشر قبل 21 جوان 2018 تضل خاضعة للأحكام والتّدابير السابقة. وأشار شاهد



الطيب زيتوني: اهتمام كبير بالمنتوج الجزائري بواشنطن وآفاق واعدة للاستثمار أعرب ،الطيب زيتوني، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير " صفاكس" عن ارتياحه للأصداء الأولى للأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري الأول الذي تحتضنه العاصمة الأمريكية واشنطن



"اللغة العربية" تقتحم المدارس الفرنسية دعـا وزير التـعليـم الفرنـسي جان مـيشل بلانـكي إلى إعطـاء اللغة العربيـة " مكانتها اللائـقة بـها " ، مـشددا على ضرورة تعليـمها بـدءا من الطـور الابـتدائي



إرهابيان يسلمان نفسيهما إلى السلطات العسكرية بتمنراست بحوزتهما رشاشان في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، يوم أمس 11 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.



بن غبريط تلتقي الشركاء الاجتماعيين غدا أعلنت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط, عن الشروع في اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين بداية من 13 سبتمبر المقبل، داعية إلى مواصلة العمل في



حركة مواطنة تواصل في خيار الشارع قررت حركة مواطنة الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة نقل حركتها الاحتجاجية إلى ولاية بجاية يوم 15سبتمبر . وقالت الحركة – وفقا لما تم تداوله-