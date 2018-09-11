الأغواط : رصد 140 مليون دج لترميم قاعة السينما لتفعيل الحركية الثقافية بمدينة آفلو
رصد غلاف مالي قيمته 140 مليون دج لترميم قاعة السينما " سيدي عقبة " لمدينة آفلو ( 110 كلم شمال الأغواط )، بغية تفعيل الحركية الثقافية بهذه المدينة العريقة، حسبما علم من مصالح مديرية الثقافة.
وقد انتهت غالبية الأشغال المبرمجة لهذه العملية لا سيما تحديث قاعة العرض وتجهيزها على أن تستلم نهائيا في غضون الأسابيع القليلة القادمة ، وفق ذات المصدر. ويجري حاليا تحضير الصفقات المتعلقة بالتجهيزات العامة والتجهيزات الخاصة بالقاعة وكذا صفقة المقاعد لتكون جاهزة ومن جميع النواحي. ويتوخى من هذا "المكسب" ترقية الفعل الثقافي وتشجيع الجمعيات والفرق الناشطة على تطوير أدائها وفق آخر التقنيات المستعملة في هذا المجال، مثلما أشير إليه. ولدى معاينته لوتيرة تجسيد أشغال إعادة الإعتبار لقاعة السينما بآفلو شدد والي الولاية أحمد مقلاتي على ضرورة مراعاة عاملي الآجال المحددة ونوعية التجهيزات. للإشارة فإن قطاع الثقافة بولاية الأغواط يرتقب أن يتدعم أيضا بمسرح جهوي (800 مقعد) والجاري تزويده حاليا بالتجهيزات اللازمة التي خصص لها مبلغ مالي بقيمة 200 مليون دج.
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