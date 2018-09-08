10 أكتوبر آخر أجل لإيداع الأعمال المشاركة في جائزة آسيا جبار





قامت لجنة تنظيم الطبعة الرابعة من "الجائزة الكبرى آسيا جبارة للرواية 2018 " بتحديد تاريخ 10 أكتوبر المقبل كأخر أجل لإيداع الأعمال المتنافسة على الجائزة حسبما ذكرته المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و الإشهار (لاناب) وأضاف البيان أن لجنة تنظيم الجائزة المكونة من ممثلي لاناب والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (ايناغ) قامت خلال اجتماعها بضبط المشاركة وتحديد التواريخ المتعلقة بتنصيب لجنة التحكيم وإيداع الملفات و حفل توزيع الجائزة، وأوضح البيان أنه سيتم إيداع الأعمال (10 نسخ من كل عنوان) التي سيختارها الناشرون للتنافس على جائزة 2018 بمقر كل من المديرية العامة للاناب (50 شارع خليفة بوخالفة الجزائر) وايناغ (ص.ب رقم 75 المنطقة الصناعية بالرغاية) وسيقام حفل توزيع " الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية 2018" خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل حسب نفس المصدر، وتخصص "الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية" التي تحمل اسم الكاتبة والسيناريست والمؤرخة الجزائرية آسيا جبار التي رحلت في فيفري 2015 لأحسن عمل روائي في اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، حيث تبلغ قيمتها في كل فئة 1 مليون دج، وكانت الطبعة الأولى للجائزة في 2015 قد عرفت تتويج عبد الوهاب عيساوي بجائزة اللغة العربية عن روايته "سييرا دي مورتي" فيما نال رشيد بوخروب جائزة الأمازيغية عن عمله "تيسليت نوغانيم" فيما حاز أمين آيت الهادي جائزة الفرنسية عن نصه "ما بعد الفجر". و في الطبعة الأخيرة 2017 توج بالجائزة في الرواية المكتوبة بالعربية مرزاق بقطاش عن عمله "المطر يكتب سيرته" فيما عادت جائزة الأمازيغية لمصطفى زعروري عن "ذواغي ذ اسيريم إيو" (هذا أملي) وفي الفرنسية للروائي الراحل نور الدين سعدي عن "Boulevard de l'Abime" (شارع الهاوية).

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