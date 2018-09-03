المسرح الجهوي لوهران ينخرط مع الجمعيات الثقافية





أبرم المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" اتفاقيات مع العديد من الجمعيات الثقافية والتراثية المحلية لمضاعفة عروض مسرح الشارع بهدف الترويج لهذا النوع المسرحي. وأفاد مدير هذه المؤسسة الثقافية مراد سنوسي في تصريح له أن المسرح الجهوي لوهران يطمح إلى مضاعفة عروض هذا النوع المسرحي الذي يحظى بشعبية كبيرة ولكن لا يزال في بداياته في الجزائر من خلال المشاركة في الفعاليات المنظمة من قبل الجمعيات المحلية، وبالإضافة إلى عروض مسرح الشارع، "نطمح إلى مرافقة الجمعيات التراثية لتنشيط بعض المواقع التاريخية" يقول نفس المسؤول، مبرزا أن التجارب التي أجريت خلال الموسم المسرحي المنصرم في هذا المجال كانت ناجحة. وقد نظم المسرح الجهوي لوهران عروضا لمسرحيته "الحراز" (مسرح الشارع) والتي تم إنتاجها في مارس 2018 على هامش جولة الفاتح ماي المنصرم إلى حصن "سانتا كروز" بالشراكة مع جمعية "الأفق الجميل" وأخرى على هامش جولة إلى حي "سيدي الهواري" العتيق في جوان المنصرم مع جمعية "صحة سيدي الهواري"، وبخصوص مشاريع المسرح الجهوي لوهران لإنتاج مسرحيات أخرى في هذا النوع, أشار سنوسي إلى أنه منذ إطلاق مسرحية "الحراز" التي أنتجت على إثر ورشة إنتاج، استقبلت المؤسسة عدة اقتراحات ومشاريع من قبل التعاونيات والفرق المسرحية. وقال مراد سنوسي أن المقترحات قيد الدراسة مشيرا إلى أنه من الممكن إنتاج عروض من هذا النوع خلال العام الجاري خاصة وأن الأمر يتعلق بإنتاجات لا تتطلب وسائل كبيرة مع تقليص ميزانيات الديكور والإنارة.

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