فيما ستكون الصين ضيف شرف: افتتاح معرض الكتاب "سيلا" يوم 29 أكتوبر المقبل





كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أنّه تقرّر فتح الطبعة 23 للمعرض الدولي للكتاب سيلا بالجزائر يوم 29 أكتوبر القادم، كاشفا عن ضيف شرف هذه الطبعة.

وكتب ميهوبي في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على التويتر "أنّه تقرّر أن تفتتح الطبعة 23 للمعرض الدولي للكتاب سيلا بالجزائر يوم 29 أكتوبر القادم"، مضيفا " بأنّه ستكون جمهورية الصين الشعبية ضيف الشرف لهذا العام"، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى 60 للعلاقات التاريخية بين الصين والجزائر.

..وتنظيم احتفالية للذكرى الـ10 لرحيل محمود درويش.. السبت المقبل

تنظم وزارة الثقافة وبيت الشعر الجزائري، السبت المقبل، احتفالية للذكرى الـ10 لرحيل محمود درويش شخصية العام 2018 المحتفى بها من جانب منظمة الأليكسو، وقال، ميهوبي، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على تويتر "إنّ الاحتفالية بقصر الثقافة مفدي زكريا بحضور شعراء جزائريين وعرب، كما سيعرض شريط وثائقي عن درويش، ويكرم الكاتب الفلسطيني حسين أبو النجا".

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