حسن تليلاني، يكشف: التحضيرات جارية للانطلاق في تصوير فيلم زيغود يوسف





كشف الدكتور أحسن تليلاني أن عميلة التحضير لتصوير فيلم زيغوت يوسف ستنطلق في 23 سبتمبر القادم بمناسبة ذكرى استشهاده في مثل هذا اليوم من سنة 1956، وذلك بعد أن أكدت وزارة المجاهدين إشرافها على انجاز هذا العمل الذي أسند إخراجه للجزائري سعيد ولد خليفة ويقوم بإنتاجه ياسين علوي. وأوضح أحسن تليلاني كاتب سيناريو فيلم زيغوت يوسف في اتصال للإذاعة الثقافية أن انطلاق تحضير تصوير الفيلم ستتم من خلال اختيار مناطق التصوير وتحضير الديكور وإجراء الكاستينغ لاختيار الممثلين، وأشار إلى أن عملا بهذا الحجم يتطلب أزيد من 1500 ممثل، وأكد أن الفيلم سوف يحاكي وقائع الثورة التحريرية في الشمال القسنطيني خاصة هجمات 20 أوت 1955 التي تمكن من خلالها البطل زيغوت يوسف من فك الحصار الذي فرضته فرنسا على منطقة الاوراس في تلك الفترة. وقال أحسن تليلاني إن عملية تصوير مشاهد الشتاء من الفيلم ستتم في شهر فيفري 2019 أما مشاهد الصيف ستتم شهري جويلية وأوت على أن يكون الفيلم جاهزا للعرض شهر نوفمبر من نفس السنة، كما أوضح أن الفيلم لن يتطرق فقط إلى شخصية البطل زيغوت يوسف بل إلى كل أبطال المنطقة كالأخضر بن طوبال وعلى كافي وصوت العرب والأمين خان. وأكد الدكتور أحسن تليلاني ثقته الكبيرة في المخرج سعيد ولد خليفة الذي خاض تجارب سابقة في إخراج مثل هذا النوع من الأفلام، داعيا إلى ضرورة دعم إنجاز الفيلم الذي يتطلب إمكانيات كبيرة حتى يحقق النجاح المنتظر منه داخل الوطن وخارجه.

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