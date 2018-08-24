فيلم "معركة الجزائر" في مهرجان الفيلم التاريخي بكرواتيا
تم اختيار الفيلم الوثائقي المطول "معركة الجزائر" للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي.
وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا غرب كرواتيا حسبما كشف عنه المخرج، ويتطرق الفيلم 2018 إلى خبايا تصوير وإنتاج الفيلم الشهير 1966 للمخرج الإيطالي "جيلو بونتيكورفو"، وحاز الفيلم على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، وقد تحصل الفيلم "معركة الجزائر فيلم في التاريخ" على جائزة لجنة التحكيم في فئة الأفلام الوثائقية المطولة في المهرجان الدولي للفيلم العربي لوهران الذي عقد في جويلية الماضي.
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