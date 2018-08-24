

فيلم "معركة الجزائر" في مهرجان الفيلم التاريخي بكرواتيا تم اختيار الفيلم الوثائقي المطول "معركة الجزائر" للمخرج مالك بن إسماعيل لدخول المنافسة في مهرجان الفيلم التاريخي. وسيقام المهرجان من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة ريجيكا



إعداد فيلم حول المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون يتم حاليا إعداد فيلم مطول حول مسار المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون الذي أعدم بالمقصلة سنة 1957 بالجزائر العاصمة حسبما كشف عنه المخرج الفرنسي هيليي



نفت أن يكون مصدرا لداء الكوليرا، ولاية الجزائر : "ماء الحنفيات صالح للشرب" أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي اليوم أن ماء الحنفيات ليس مصدرا لوباء الكوليرا و أنه ماء صالح للشرب. و قال ميراوي أن ماء الحنفيات



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية غدا يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من يوم غد السبت ، بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية



امن قسنطينة يضع حدا لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات



اقراص مهلوسة واكثر من 34000 وحدة من مادة التبغ في قبضة مفارز الجيش عبر نقاط مختلفة في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أوت 2018 ،بعين قزام (19) جهاز كشف عن المعادن و(16) مطرقة ضغط و(10) مولدات كهربائية



سراستقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد مسلسل وثائقي أظهر أن إدارة ريال مدريد كانت تخطط لإقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق، إلا أن نجاح النادي في "التشامبيونز ليغ" منع مسؤولي "الميرينغي" من الإطاحة بـ "زيزو". الا أنه فجأهم بل ادهشهم وخرج من الباب العريض ...