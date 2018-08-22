الثقافي
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22/08/2018 13:12:00

بوتفليقة يوافق على تمويل متحف للفنان الراحل معطوب الوناس


أبدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة موافقته على تمويل ودعم انجاز متحف مخصص للإرث الثقافي والفني للفنان الراحل الوناس معطوب بقرية ثاوريرث موسى بآيت محمود (ولاية تيزي وزو) بناء على طلب من مليكة معطوب رئيسة مؤسسة معطوب الوناس، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبدى موافقته على هذا الطلب وأسدى تعليماته بتمويل ودعم هذا المشروع الثقافي الذي من شأنه أن يحافظ على ذاكرة الفنان معطوب الوناس الذي أسهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية في بعدها الأمازيغي وتعزيز الهوية الوطنية، ويضيف ذات البيان أن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي استقبل بتكليف من الوزير الأول مليكة معطوب وابلغها بقرار رئيس الجمهورية، ناقلا أنها  عبرت عن تقديرها وعرفانها لهذا الموقف النبيل واعتبرت قرار رئيس الجمهورية بإنجاز المتحف دعما للثقافة والحفاظ على ذاكرة رموزها وصناعها.

وذكر بيان وزارة الثقافة أن مؤسسة معطوب الوناس أحيت في 25 جوان الماضي الذكرى العشرين لرحيل الفقيد وأنها خلال ذلك أبدت رغبتها في إنجاز متحف يكون محاذيا لإقامة العائلة على أن ينجز في فترة لا تتجاوز السنة، ولد معطوب الوناس في 24 جانفي 1956 ببني عيسى وأغتيل في 25 جوان 1998 في حاجز بالقرب من مدينة تيزي وزو.

وعرف معطوب بكتابة أغانيه وتلحينها وشكل حوله نمطا مميزا من المعجبين ما زالوا يقدرون مبادئه وأفكاره ويعتزون بأسلوبه الفني الملتزم.

 

مليكة معطوب: "قرار رئيس الجمهورية تكريس عظيم"

 

اعتبرت، مليكة معطوب، شقيقة المطرب ورئيسة مؤسسة معطوب الوناس قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمويل إنجاز متحف خاص بالمطرب الراحل بتكريس عظيم.

وفي تصريح له وصفت مليكة معطوب قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن عنه الأحد الماضي، بأنه مكسب كبير واعتراف بنضال ومسار الوناس وأيضاً هو وسيلة للحفاظ على نضاله و ذاكرته وفنه، وأضافت أن عائلة معطوب و المؤسسة التي تحمل اسمه قد عملت على هذا المشروع لمدة اثني عشر عامًا، مشيرة إلى أنه بفضل قانون الجمعيات المعتمدة في  عام 2012  والذي يسمح إنشاء مثل هذه المؤسسات تقدمنا بطلب للحصول على الاعتماد واعتمدنا الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن الطلب كان مصحوبًا بمخطط تهيئة وإنجاز وطلب تخصيص أرضية على مستوى قرية تاوريرت موسى، حيث تم تقديمه إلى وزارة الثقافة في مايو الماضي، وكان بيان صادر عن وزارة الثقافة الأحد الماضي قد أوضح أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وافق على طلب تمويل المشروع الذي يهدف إلى الحفاظ على ذاكرة الفنان معطوب الوناس الذي أسهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية في بعدها الأمازيغي وتعزيز الهوية الوطنية.

 وسيتم بعث أشغال إنجاز المتحف الذي لم يكشف بعد عن تكلفته قريبا على مستوى المدرسة الابتدائية القديمة بقرية تاوريرت موسى "مبارك معطوب" المتاخمة لمنزل المرحوم معطوب الوناس، ولد معطوب الوناس في 24 جوان 1956 ببني عيسى. و قد عرف معطوب الوناس -الذي تم القبض عليه من طرف "الجيا"في 25 سبتمبر 1994 و أطلق سراحه بعد 15 يوما-،  بكلماته الشعرية الملتزمة. واغتيل الفنان في 25 جوان 1998 في حاجز بالقرب من مدينة تيزي وزو.

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