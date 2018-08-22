المسرح الجهوي لوهران ينضم إلى المنظمة الدولية للمسارح "طريق الحرير"





انضم المسرح الجهوري لوهران "عبد القادر علولة" إلى المنظمة الدولية للمسارح المتواجد مقرها بالصين حسبما أدلى به مراد سنوسي مدير هذا المرفق الثقافي، موضحا أن هذه المبادرة "ستسمح للمسرح الجهوي لوهران بتعزيز عملياته في مجال التكوين وتدعيم مكانته على المستوى الدولي".

ويعد المسرح الجهوري لوهران ثاني مؤسسة جزائرية بعد المسرح الوطني "محيي الدين بشطارزي" التي تنضم إلى هذه المنظمة الدولية التي يطلق عليها اسم "طريق الحرير" والتي تجمع 44 بلدا من القارات الخمس، وأشار مراد سنوسي أن انضمام المسرح الجهوري لوهران يأتي عقب مشاركته في لقاء بين مسؤولي المسارح الصينية ونظرائهم من المسارح العربية الذي أقيم بين 28 جويلية المنصرم و3 أوت الجاري بمدينة غوانزو التي تقع بجنوب الصين.

وسيتم قريبا إدراج بطاقة فنية للمسرح الجهوي لوهران مرفقة بصور وبرامج النشاطات في الموقع الالكتروني لـ"طريق الحرير" مما يتيح إبراز أكثر الفن الرابع الجزائري على الصعيد الدولي يضيف سنوسي، و سيمكن التعاون مع الشركاء الصينيين من تعزيز أكثر لقدرات الفنانين الجزائريين الشباب في مجال الأداء على الركح وكذا الجانب التقني، وتتعلق الاقتراحات الأولى المقدمة من طرف المسرح الجهوي لوهران في هذا الإطار بتنشيط ورشات تكوينية حول مجال العرائس الذي يزخر فيه المسرح الصيني بتجربة ثرية كما أبرز مراد سنوسي.

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