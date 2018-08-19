المكتبة الرئيسية للمطالعة بالشلف تحي الذكرى المزدوجة 20 أوت





نظمت ،إدارة المكتبة الرئيسية للمطالعة الشيخ محمد مهدي بالشلف ،إحياءا للذكرى المزدوجة 20 أوت 1955و 1956 برنامجا إحتفاليا يرقى والمناسة وذلك على مستوى مقر المكتبة ،حيث تمثل البرنامج الإحتفالي في محورين ،الأول تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة والثاني تنظيم محاضرات تاريخية بحضور الأسرة الثورية منهم قاسم قدور وعبروس مصطفى وبعض المجاهدين وأبناء الشهداء ،أين قدموا بعض الشهادات الحية عن المناسبتين ،وأبرز ما جاء في المحاضرات التاريخ هو الإسهاب والحديث عن المناسبتين الذكرى المزدوجة للهجوم على الشمال القسنطيني1955 ومؤتمر الصومام 1956، وتعد أحداث الشمال القسنطيني منعطفا هاما في مسار ثورة نوفمبر 1954 بما ترتب عنها من نتائج من الناحية العسكرية والسياسية، سواء داخليا، بقطع الطريق أمام المتشككين والمترددين، وكذا ادعاءات فرنسا أن ما وقع، بعد نوفمبر، هو عمل متمردين وقُطاع طرق ولصوص، فجاءت هذه الأحداث لقطع دابر هذا الادعاء من ناحية. أما المحور وتمثل في عرض عدة أنشطة ثقافية من مسرحية بعنوان الشهيد لفرقة المسرح التابعة لجمعية أفاق الفن وعرض قصيدة شعرية بعنوان الوطن من تقديم الشاعرة سميرة، وأختتم الحفل وإحياء المناسبة بتكريمات مختلفة ،علما فقد حضر فعاليات إحياء المناسبة الأسرة الثورية و ممثلي الأمن الوطني والدرك الوطني و الفئة الشبانية و الأسرة الإعلامية، عن تنظيم هاته المناسبة، أشارت مديرة المكتبة بالنيابة مرزوق ليلى بأن الهدف منها هو تارسيخ المناسبتين للجيل الحالي وأيضا إعطاء أهمية بالغة للمكتسبات الثورية والتي تعد جزءا لا يتجزء من تاريخ وطننا الغالي والذي كان ثمنه أكثر من مليون ونصف مليون شهيد.

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