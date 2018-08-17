الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/08/2018 14:46:00

تخليدا للفنان الراحل محمد جديد "بوضو":وهران تحتضن "أيام الضحك".. قريبا


سيتم تخليد ذكرى الفنان الراحل محمد جديد المعروف بـ"الهواري بوضو" بمناسبة تظاهرة "أيام الضحك" التي ستنتظم يومي 18 و19 أوت الجاري بمسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" لوهران.

وستشهد هذه التظاهرة التي تقام بمبادرة من مصلحة التظاهرات الثقافية لمدينة وهران في إطار برنامج التنشيط لموسم الاصطياف 2018 مشاركة العديد من الفكاهيين من بينهم حزيم-مصطفى-حميد للثلاثي الشهير "بلا حدود" وحرودي وقويدر وبختة وعبد  القادر أمجاد، وسيكون هذا الموعد الثقافي فرصة مواتية لزهاء 24 فنانا وفرقة من أجل تخليد  ذكرى الفنان الراحل محمد جديد الذي توفي يوم 15 أبريل المنصرم عن عمر ناهز 55  سنة إثر مرض عضال. وللتذكير فقد شارك الفقيد في السلسلتين الفكاهيتين لـ"ثلاثي الأمجاد" و"بلا حدود", فضلا عن أداء الأدوار الأولى في العديد من المسلسلات التلفزيونية الأخرى، وكان دور شخصية "بوضو" أخر أعمال الراحل محمد جديد حيث تم عرض هذا المسلسل  خلال شهر رمضان لسنة 2017.

 يذكر أنه قد شرع في تجسيد برنامج التنشيط الثقافي لموسم الاصطياف 2018 يوم 11  أغسطس الجاري على أن يتواصل إلى غاية 30 من نفس الشهر، ويشمل هذا البرنامج سهرات فنية يومية من تنشيط العديد من الفنانين على غرار  نصرو والشاب بلال الصغير والشاب حسني جينيور والشاب عباس وحكيم صالحي والهواري  الولهاصي وتاكفاريناس وغيرهم من المغنيين في طبوع موسيقية مختلفة.

عدد القراءات 8 مرة | قراءات اليوم 8 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وزارة التربية: التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس

ذكرت وزارة التربية الوطنية بأن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي ست سنوات وذلك استنادا  إلى ما ورد في المنشور الإطار
image

تخليدا للفنان الراحل محمد جديد "بوضو":وهران تحتضن "أيام الضحك".. قريبا

سيتم تخليد ذكرى الفنان الراحل محمد جديد المعروف بـ"الهواري بوضو" بمناسبة تظاهرة "أيام الضحك" التي ستنتظم يومي 18 و19 أوت الجاري بمسرح الهواء الطلق "حسني
image

مرزاق علواش يعرض فيلمه الأخير "الريح الرباني" في تورونتو

  اختير فيلم الخيال المطول "الريح الرباني" آخر انجازات المخرج مرزاق علواش للمشاركة في الطبعة الـ43 من المهرجان الدولي للفيلم بتورونتو (كندا) المزمع تنظيمه من 6
image

لنوع من الأفيال المنقرضة: بقايا هيكل عظمي بعين الحنش يعرض للصحافة بالجزائر

  عرض أمام الصحافة بالجزائر بقايا هيكل عظمي لنوع من الأفيال المنقرضة (ستيغودون) يعود إلى حوالي ثلاثة ملايين سنة والذي اكتشف مؤخرا بالقرب من ولاية سطيف. وقد
image

فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية: الجيش يحجز طائرة من دون طيار ويوقف 4 أشخاص

  تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 16 أوت الجاري ببوڤرة بالبليدة/ن.ع.1 وقسنطينة /ن.ع.5، من توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية،
image

حملة تحسيسية ضد مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات

نظمت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني, عبر  التراب الوطني, نشاطات تحسيسية وتوعوية لفائدة سائقي المركبات, لاسيما فئة  الشباب, للتحذير من مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم
image

محكمة تركية ترفض الإفراج عن القس الأمريكي رغم تحذيرات واشنطن

رفضت المحكمة التركية اليوم الأربعاء، الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، من إقامته الجبرية، رغم تفاقم الأزمة بين البلدين وتحذيرات واشنطن من إمكانية فرض عقوبات
image

تركيب السيارات: نقل مصنع بيجو الجزائر إلى “طفراوي”

يعرف مشروع مصنع تركيب السيارات لمجمع بيجوـ سيتروين (SPA)، تغييرات جديدة، وحسب معلومات نقلها موقع  كل شيء عن الجزائر ، فقد أبلغت وزارة الصناعة والمناجم،
image

تشييع جنازة العلامة أبو بكر الجزائري ظهر اليوم بمقبرة البقيع

توفي، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف سابقاً عن عمر يناهز  97 عاماً، بعد صراع مع المرض. للذكر هو أبو
image

إحباط محاولة تهريب (20) طن من الاسمنت بالناحية العسكرية الرابعة

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 أوت 2018، إثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام، شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(20) طن
قيم هذا المقال
0