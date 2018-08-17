تخليدا للفنان الراحل محمد جديد "بوضو":وهران تحتضن "أيام الضحك".. قريبا





سيتم تخليد ذكرى الفنان الراحل محمد جديد المعروف بـ"الهواري بوضو" بمناسبة تظاهرة "أيام الضحك" التي ستنتظم يومي 18 و19 أوت الجاري بمسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" لوهران.

وستشهد هذه التظاهرة التي تقام بمبادرة من مصلحة التظاهرات الثقافية لمدينة وهران في إطار برنامج التنشيط لموسم الاصطياف 2018 مشاركة العديد من الفكاهيين من بينهم حزيم-مصطفى-حميد للثلاثي الشهير "بلا حدود" وحرودي وقويدر وبختة وعبد القادر أمجاد، وسيكون هذا الموعد الثقافي فرصة مواتية لزهاء 24 فنانا وفرقة من أجل تخليد ذكرى الفنان الراحل محمد جديد الذي توفي يوم 15 أبريل المنصرم عن عمر ناهز 55 سنة إثر مرض عضال. وللتذكير فقد شارك الفقيد في السلسلتين الفكاهيتين لـ"ثلاثي الأمجاد" و"بلا حدود", فضلا عن أداء الأدوار الأولى في العديد من المسلسلات التلفزيونية الأخرى، وكان دور شخصية "بوضو" أخر أعمال الراحل محمد جديد حيث تم عرض هذا المسلسل خلال شهر رمضان لسنة 2017.

يذكر أنه قد شرع في تجسيد برنامج التنشيط الثقافي لموسم الاصطياف 2018 يوم 11 أغسطس الجاري على أن يتواصل إلى غاية 30 من نفس الشهر، ويشمل هذا البرنامج سهرات فنية يومية من تنشيط العديد من الفنانين على غرار نصرو والشاب بلال الصغير والشاب حسني جينيور والشاب عباس وحكيم صالحي والهواري الولهاصي وتاكفاريناس وغيرهم من المغنيين في طبوع موسيقية مختلفة.

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