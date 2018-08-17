مرزاق علواش يعرض فيلمه الأخير "الريح الرباني" في تورونتو





اختير فيلم الخيال المطول "الريح الرباني" آخر انجازات المخرج مرزاق علواش للمشاركة في الطبعة الـ43 من المهرجان الدولي للفيلم بتورونتو (كندا) المزمع تنظيمه من 6 إلى 16 سبتمبر المقبل.

و قد وضعت آخر لمسات فيلم "الريح الرباني" الذي أخرجه و كتبه مرزاق علواش منذ أقل من شهر حسب السينمائي الذي أدى ادوار قصته كل من سارة لايساك و مسعودة بوخيرة و محمد وغليس و حسن بن زراري و عبد اللطيف بن احمد، أما الفيلم بالأبيض والأسود الذي بلغت مدة عرضه 93 دقيقة فيسبر أغوار النفسية المضطربة لأمين أحد الشباب الذين لا يتكلمون كثيرا ويقيم بقرية صحراوية صغيرة، حيث يقضي اكبر وقته في قراءة القران و الصلاة قبل أن يلتقي بنور إحدى الشابات التي تعاني هي الأخرى من مشاكل نفسية تفوق حالته. ويعرف عن صاحب رائعة "عمر قتلاتو الرجلة" الفيلم الذي عرضه مرزاق علواش لأول مرة بمهرجان كان في سنة 1976 في فئة "أسبوع النقد" انه أصبح معتادا على المشاركة في هذه التظاهرة الشهيرة التي ما فتئ يذهب إليها بانتظام منذ ذلك الحين، و كان مرزاق علواش قد اخرج من قبل أفلاما على غرار "الشرفات" (2013) و "مدام كوراج" (2015) و "تحقيق في الجنة" (فيلم وثائقي 2016) و التي تم اختيارها للمشاركة في مهرجانات مثل موسترا بالبندقية و و برلينال و تظاهرات سينمائية أخرى عبر العالم.

و يعتبر المهرجان الدولي للفيلم بتورنتو الذي تم إنشاؤه سنة 1976 بمبادرة من جمعية ثقافية من التظاهرات غير التنافسية و معترف بها كإحدى الأحداث السينمائية الكبرى في العالم بالنظر إلى الحضور الجماهيري الكبير والسينمائيين الذي سيشاركون فيه.

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