الثقافي
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17/08/2018 14:43:00

لنوع من الأفيال المنقرضة: بقايا هيكل عظمي بعين الحنش يعرض للصحافة بالجزائر


 

عرض أمام الصحافة بالجزائر بقايا هيكل عظمي لنوع من الأفيال المنقرضة (ستيغودون) يعود إلى حوالي ثلاثة ملايين سنة والذي اكتشف مؤخرا بالقرب من ولاية سطيف.

وقد تم اكتشاف بقايا العظام وأنياب وأسنان هذا الحيوان خلال عملية حفريات أثرية قام بها فريق من المختصين من عدة جنسيات في منطقة عين الحنشي وذلك داخل ورشة للأشغال العمومية، وسمحت هذه الحفريات التي قام بها في شهر جويلية الأخير الباحث محمد سحنوني من المركز الوطني للبحث فيما قبل التاريخ و الانثروبولوجيا و التاريخ بالكشف  عن بقايا عظام نوع يافع من الأفيال المنقرضة.

كما تطلبت هذه العملية تدخل خبراء من مختلف التخصصات مثل خبراء في الترسبات و مختصين في الجيولوجيا و علماء آثار، حسبما أكدته الباحثة رزيقة شلي التي أشارت إلى أهمية هذا الاكتشاف في فهم تطور هذا النوع من الحيوانات في شمال إفريقيا، وتم هذا الاكتشاف الأول من نوعه في شمال إفريقيا في إحدى الأحواض ما قبل التاريخية الغنية التي سبق واكتشف بها عديد الحيوانات المتحجرة.  كما أكدت أن تحديد التاريخ النهائي لهذه البقايا العظمية المكتشفة سيتم على مستوى مخابر بالخارج، في هذا الصدد، حضر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي جانبا من عرض لمختلف المهمات  الأثرية التي قام بها المركز الوطني للبحث فيما قبل التاريخ والانثروبولوجيا والتاريخ خلال السنوات الأخيرة في منطقة الأهقار (أقصى جنوب الجزائر) وعلى  مستوى موقع تابلبالة ببشار (الجنوب الغربي).

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