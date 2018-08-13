الثقافي
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13/08/2018 11:05:00

انطلاق المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة


افتتحت، أمس، الطبعة الـ11 للمهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة والذي عادة إلى أحضان المسرح الروماني، وستتواصل فعاليات هذه الطبعة إلى غاية 15 أوت الجاري وذلك بعد تنظيم عدّة طبعات سابقة بالملعب البلدي. وأكّد محافظ المهرجان كريم بعلي بأن احتضان المسرح الروماني الذي يتوسط مدينة قالمة لهذه التظاهرة، سيعطيها "ميزة خاصة" ويضفي عليها أجواء فنية رائعة، مذكّرا بأنّ هذا الهيكل الثقافي الذي يعود إلى الحقبة الرومانية قد احتضن في السابق الطبعة الثانية من ذات المهرجان وذلك سنة 2007 وكذا الطبعة السادسة الّتي كانت سنة 2011، وأوضح المتحدّث بأنّه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السير الجيد للسهرات المبرمجة مع المحافظة على هيكل المسرح الروماني. مبرزا بأنه تم الاتفاق مع الإدارة المسيرة للمسرح على أن لا يزيد الجمهور الحاضر في كل سهرة عن 2500 حاضر، رغم أنّ المسرح يتسع لما يقارب 4500 مقعد.

 

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