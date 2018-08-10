الثقافي
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10/08/2018 14:31:00

في إطار التبادلات الثقافية بين مختلف مدن البلاد: الصناعة التقليدية للجنوب في ضيافة وهران


تستضيف ولاية وهران الصناعة التقليدية لمناطق جنوب الوطن في إطار الطبعة الجديدة لأيام الجنوب الثقافية المنتظمة إلى غاية 15 أوت الجاري بمبادرة للديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وتحتضن ساحة حديقة "سيدي أمحمد" التي تعد امتدادا لشارع واجهة البحر، هذا الحدث الذي يسمح بإبراز تنوع وثراء التراث الثقافي الجزائري، وقد اختير لهذه التظاهرة الفنية شعار "تراثنا هويتنا" مع الإشارة إلى أنها تندرج في إطار التبادلات الثقافية بين مختلف مدن البلاد ، مثلما أوضحه المكلف بالاتصال بالديوان الوطني للثقافة والإعلام، عبد الحميد بوحالة، وذكر نفس المتحدث أن التراث الثقافي والفني للجزائر يشكل انعكاس بامتياز للهوية الوطنية، مؤكدا على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تثمن المهارات المتوارثة في مختلف مجالات الفن.

وقد تم نصب بهذه المناسبة عدة خيم تقليدية على مستوى ساحة حديقة "سيدي امحمد"، حيث تشكل فضاء رحب للجمهور من أجل اكتشاف مختلف منتجات الصناعة التقليدية على  غرار تلك التي تخص صناعة الفخار والنحت على الخشب وصناعة الجلود والتحف من  الرمل وكذا الآلات الموسيقية التقليدية وغيرها، كما برمجت ضمن هذه التظاهرة الثقافية أيضا سهرات فنية من تنشيط عدة فرق من ولايتي بشار وورقلة.

 ومن جهة ثانية، أعلن ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام إطلاق سهرة يوم اليوم تظاهرة أخرى بوهران بعنوان "صيف الجزائر بالباهية" تشمل على تنشيط  حفلات غنائية من طرف عدد من النجوم الشباب مثلما هو الشأن بالنسبة لياسمين عماري والشاب حسام.

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