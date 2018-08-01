المسرح الوطني الجزائري يفتح دورتة التكوينية الثالثة سبتمبر المقبل





يفتح المسرح الوطني الجزائري "محيي الدين بشطارزي" وللسنة الثالثة على التوالي أبوابه أمام هواة ومحبي "أبي الفنون" للتسجيل في الدورات التكوينية الأكاديمية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في مجالات الرقص الكلاسيكي للأطفال، فن التمثيل والكتابة الدرامية، على أن تمتد الدورات من شهر أكتوبر 2018 إلى غاية ماي 2019.

وتقدم فيها المادة التكوينية بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع خارج أوقات العمل، حرصا على توفير ما من شأنه أن يسهل ولوج الدورات لمختلف الشرائح المهتمة، خصوصا وأن مرمى الجهات المنظمة هو كشف مواهب شابة تكون خزانا يستفاد منه في الحركة المسرحية الجزائرية، وعن عملية التسجيل يوضح جمال قرمي المدير الفني للمسرح الوطني للراغبين في التكوين أنه بإمكانهم التقرب من إدارة المسرح للتزود بالمعلومات الكافية أو التواصل عن طريق الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، كما يفصل في التسجيل التالي للزميل محمد صياد بالإذاعة الثقافية.

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