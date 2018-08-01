انطلاق الصالون الدولي لصناعة الكتاب نوفمبر المقبل





أعلنت المنظمة الوطنية الجزائرية للناشرين، انطلاق الطبعة الثانية للصالون الدولي لصناعة الكتاب "بوك برود" 5 نوفمبر المقبل. ويستمر الصالون حتى 8 من الشهر نفسه، ويعقد هذا العام تحت رعاية رئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الثقافية، إضافة إلى تلقيه الدعم من طرف المؤسسة الوطنية للاتصال، والنشر والإشهار، والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، ونظمت النسخة الأولى من “بوك برود” على هامش صالون الكتاب قبل عامين، واستقطبت ما يزيد على 1.500 زائر و61 عارضا مهنيا. وشهد الصالون تنظيم ورش عمل مهنية وموائد مستديرة حول صناعة وتوزيع الكتاب، خرجت على إثرها بعدة توصيات رفعت لوزارة الثقافية والتجارة والجمارك، وطالبت بعدة تسهيلات لصالح مهنيي القطاع منها، إعادة النظر في الأطر القانونية المساعدة على حفظ الرسوم على المواد الأولية المستوردة والتي تدخل في صناعة الكتاب. وكان من أهم توصياتها، تشجيع الإنتاج المحلي للكتاب خاصة في صفقات الاقتناء الخاصة بالمكتبات الجامعية والمكتبات العمومية، كما رفعت توصيات مماثلة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب من أجل إنشاء مكتبات يديرها شباب بتمويل من الوكالة، إضافة إلى إدخال المهن ذات العلاقة بالكتاب ضمن معاهد التكوين المهني.

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