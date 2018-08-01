الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
01/08/2018 11:03:00

إسدال الستار على الطبعة الـ40 لمهرجان تيمقاد الدولي


أسدل الستار، أول أمس، وفي أجواء بهيجة على فعاليات الطبعة الـ40 للمهرجان الثقافي الدولي لتيمقاد بولاية باتنة في أجواء بهيجة وبحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي كان بمعية السلطات المحلية. وأكد وزير الثقافة في كلمة بالمناسبة بأن كل الأصداء كانت طيبة عن هذه الطبعة من مهرجان تيمقاد الدولي في حلته الجديدة سواء من حيث المشاركة أو آراء العائلات والفنانين الذين مروا على ركح تاموقادي، وقال ميهوبي أعتقد بأن هناك إجماعا على أن هذه الطبعة التي أردناها جزائرية مائة بالمائة تميزت بتنظيمها المحكم كما أن البرمجة فيها اختلفت عن الطبعات  السابقة حيث فسحت المجال لكل الفنانين و كانت بحق طبعة الوفاء و التجديد والتصالح مع الفن الجزائري. وأضاف المتحدث بأن سنة 2018 أردناها أن تكون -كما قال- سنة الاهتمام بالفن والفنانين الجزائريين الذين عانوا من التهميش و الإبعاد، مذكرا في هذا الصدد  بأن "القافلة التي تجوب حاليا مدن الجزائر الداخلية أتاحت الفرصة لأكثر من 1100 فنان و أكثر من 7 آلاف مشارك من بينهم عازفون و تقنيون استفادوا من هذه الصائفة الفنية بما فيها مهرجاني تيمقاد و جميلة، وأكد ميهوبي بأن مهرجان تيمقاد "سيبقى دوليا وهي مسألة لا نقاش فيها لكن التمويل الدولي فيه يجب أن يبحث عن مؤسسات اقتصادية أو ممولين خواص أو إبرام  اتفاقيات تعاون بين الجزائر وبعض البلدان حيث يمكننا أن ندرج هذا الأمر ضمن برامج مهرجان تيمقاد لاستقدام بعض الفنانين سواء من دول عربية أو أجنبية."  وثمن بالمناسبة المساهمين في تمويل المهرجان في طبعته الـ40 مضيفا هذا ما كنا نسعى إليه بحيث لا نريد أن يتكل تنظيم التظاهرة على الميزانية التي تخصصها  له وزارة الثقافة بل نطمح للبحث عن تمويل إضافي للتكفل ببعض النفقات، وكانت السهرة الختامية مميزة استمتع فيها جمهور تاموقادي بباقة من الأغاني الجزائرية المتنوعة أداها كل من فرقة راينا راي و رابح عصمة و سفيان زيغم  و سماح عقلة و يزيد نواورة الذين سطعوا على ركح مسرح الهواء الطلق الجديد المحاذي للموقع الأثري . وكان تجاوب الحضور الذي كان عدده مقبولا طيلة السهرات الخمس للمهرجان كبيرا مع ضيوف تيمقاد في هذه الطبعة التي كانت جزائرية "خالصة" وأكدت على ثراء و  تنوع التراث الفني والموسيقي الجزائري إلى جانب غنى الساحة الفنية على المستوى الوطني بأصوات مميزة وأخرى جديرة أن يعاد اكتشافها من طرف الجمهور لاسيما من  فئة الشباب حسب عديد النجوم الذين نشطوا ليالي تيمقاد في هذه الطبعة ومنهم فلة عبابسة و بعزيز. و كانت طبعة سنة 2018 من المهرجان الثقافي الدولي لتيمقاد التي تم تنظيمها  بمحافظة جديدة قد شهدت مشاركة 26 فنانا من مختلف أنحاء الوطن وكانت جزائرية 100 بالمائة كما عرفت عودة أسماء بعد عشرين سنة من الغياب عن ركح تاموقادي  ومنهم جمال صابري ونواري نزار وكذا بعزيز فيما سجل غياب واحد خص الزهوانية في ثالث سهرات المهرجان، كما شهدت التظاهرة تكريم بعض الأسماء التي ساهمت في التأسيس لمهرجان تيمقاد  الدولي والعمل على استمراريته و خاصة عودته مرة أخرى بعد سنوات انقطاعه في  فترة تسعينيات القرن الماضي لتبقى التظاهرة تروج للمعالم الأثرية بمدينة تاموقادي وكذا الوجهة الجزائرية التي تزخر بمعالم أثرية وسياحية وطبيعية وكذا تاريخية متنوعة من بينهم الأستاذ محمود شريف و عبد الحميد قندوز وعبد العزيز ماضوي والمرحومين محمد هوارة وبلقاسم حمديكن وحوالي 20 موسيقيا.

 

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتطهير درنة من "الخلايا النائمة"

أكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وصول وحدات اللواء 106 مجحفل، والكتيبة 210 مشاة إلى مدينة درنة، للمساعدة في تطهيرها من
image

اليمن: استئناف الصادرات النفطية بعد انقطاع دام 3 سنوات

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء "رضوم" النفطي بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزارة
image

عين الدفلى: وضع حدا للصوص المحلات التجارية بمليانة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مليانة  بولاية عين الدفلى، من فك لغز قضايا سرقة طالت محلات تجارية بوسط مدينة مليانة و توقف ثلاثة فاعلين
image

انطلاق الصالون الدولي لصناعة الكتاب نوفمبر المقبل

أعلنت المنظمة الوطنية الجزائرية للناشرين، انطلاق الطبعة الثانية للصالون الدولي لصناعة الكتاب "بوك برود" 5 نوفمبر المقبل. ويستمر الصالون حتى 8 من الشهر نفسه، ويعقد هذا
image

إسدال الستار على الطبعة الـ40 لمهرجان تيمقاد الدولي

أسدل الستار، أول أمس، وفي أجواء بهيجة على فعاليات الطبعة الـ40 للمهرجان الثقافي الدولي لتيمقاد بولاية باتنة في أجواء بهيجة وبحضور وزير الثقافة عز الدين
image

سفيرة أندونيسيا تكشف: إنشاء مجلس أعمال جزائري أندونيسي شهر أكتوبر القادم

  أعلنت السفيرة الاندونيسية بالجزائر سفيرا محروسة أنه سيتم إنشاء مجلس أعمال جزائري اندونيسي شهر أكتوبر القادم، وأوضحت السفيرة -في لقاء خصها به والي سعيدة بمقر الولاية
image

مقري:"تصريحاتي حول أحداث الجلفة ليست ردا على أويحيى"

نفى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن يكون المنشور الذي نشره بخصوص إحتجاجات سكان ولايتي ورقلة والجلفة، ردا مباشرا على تصريحات الأمين العام
image

شهاب يكشف: لقاء أويحيى وولد عباس ليس تشويش على مبادرة "حمس"

نفى الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ، شهاب صديق، أمس، أن يكون اللقاء الذي جمع الغريمين زعيمي أكبر حزبين مواليين في الجزائر " الأفلان"
image

بن خلاف يدعو لإنصاف عمال وموظفي الإدارات بالجنوب

دعا النائب بحزب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، أمس، لإنصاف عمال وموظفي الإدارات الذين يعملون في ولاية إليزي ويسكنون ولايات الشرق الجزائري، من
image

جاب الله يفتتح جامعته الصيفية بملف المبادرات والرئاسيات

تعقد جبهة العدالة والتنمية جامعتها الصيفية في أجواء مشحونة بالساحة السياسية التي طغى عليها الحديث عن المبادرات فيما غاب الحديث عن برامج الأحزاب تمهيدا للرئاسيات
قيم هذا المقال
0