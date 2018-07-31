والي تلمسان يأمر بفتح المسرح للمواهب الفنية والثقافية
قام والي تلمسان علي بن يعيش، أول أمس، بزيارة معاينة لمسرح الهواء الطلق الذي تم إنجازه في إطار تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية والذي يعرف بعض النقائص في مجال التسيير والاستغلال. وطاف المسؤول التنفيذي الأول على رأس ولاية تلمسان، مختلف أجنحة المعرض كما طلب من المسؤولين التعجيل والشروع في الصيانة لكل المرافق وتنشيط حفلات ومهرجانات في هذا الفضاء الثقافي، كما طلب مسؤول القطاع العمل على تغيير الوجه الحقيقي لهذا الهيكل الذي أصبح يعرف تذبذب في تحريك النشاط الثقافي وإعادة الإعتبار له وفتحه للمواهب الفنية والثقافية للولاية.
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