تلمسان: اختتام فعاليات الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة

اختتمت سهرة أمس السبت بشاطئ مرسى بن مهيدي فعاليات الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة , إذ تميز حفل اختتام هذه التظاهرة المنظمة من طرف مركز الفنون و المعارض لتلمسان من 22 و إلى غاية 28 جويلة الجاري، بتقديم أغاني و قصائد من الديوان ورقصات على إيقاعات موسيقي الديوان تفاعل معها المصطافون زائرون لهذا الشاطئ ,حسبما صرح به مدير هذا المركز, أمين بودفلة. و شارك في السهرة الختامية لهذه التظاهرة كل من فرقة" نجماوة " من ولاية النعامة و " فرسان الحاجة مغنية" من تلمسان اللتان قدمتا عدة أغاني ومدائح دينية صاحبتها تقديم عروض فكاهية , وفق ذات المصدر. للإشارة عرفت الطبعة الأولى للأيام الوطنية لموسيقى القناوة مشاركة 8 فرق من ولايات النعامة و بشار و تلمسان و عين تموشنت , استنادا لمدير المركز , الذي أشار أنه خلال العام المقبل سيتم تنظيم هذه التظاهرة في نفس الفترة و ستتخذ طابعا وطنيا للسماح لمختلف الفرق بالوطن من المشاركة. وجابت هذه الفرق طيلة فترة هذه التظاهرة الفنية شواطئ " سيدي وشع" بندرومة و " واد عبد الله" بالغزوات و "مرسى بن مهيدي" لإحياء سهرات فنية في موسيقى القناوة ,استنادا لنفس المصدر.

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