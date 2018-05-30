أوركسترا "دي بيازا فيتوريو" يمتع الجمهور العاصمي





استمتع الجمهور العاصمي سهرة أمس بحفل غنائي أحياه الأوركسترا "دي بيازا فيتوريو" الذي قدم مجموعة من الأغاني في نوع من المزيج العرقي عرضها في سجل الموسيقى العالمية. ولم تسع قاعة ابن زيدون لديوان رياض الفتح لاستقبال الجمهور الغفير الذي قدم للتمتع خلال 75 دقيقة من الزمن بإبداع 13 عازف موسيقى للأوركسترا "دي بيازا فيتوريو" تحت قيادة ماريو ترونكو، وفي جو بهيج, أبرز عازفوا الموسيقى تمكنهم و تفوقهم بتقديمهم مقاطع عديدة على غرار "تال تال" و"سانو" و"بريلوديو" و"باليش" وغيرها من المقاطع منتقلين من نوع البلوز إلى الروك نرول ثم موسيقى البوب وكذا الديسكو والطبوع الأمريكية اللاتينية ثم الشرقية ليختتموا بأنغام جزائرية، واستطاع عازفو الأوركسترا أن يخلقوا نوعا من التفاعل مع الجمهور الذي ردد مقاطع كل الأغاني التي أدتها الفرقة. يشكل الأوركسترا "دي بيازا فيتوريو" الذي أسس سنة 2002 "نقطة تآزر تعبر الزمن" متكونة من عازفي موسيقى قدموا آفاق متعددة بهدف واحد وهو دعوة العالم عند كل حفل إلى التعبير عن نفسه من خلال التنوع الثقافي، وقدم الأوركسترا , الذي رأى النور انطلاقا من مشروع طوره مؤسسيه ماريو ترونكو واغوستينو فيرينا, عروضا في أفخم القاعات العالمية كما يحصي في سجله عدة جوائز على غرار جائزة النقد الألمانية التي تحصل عليها سنة 2004 فضلا عن بعض الألبومات و منها "سونا" (2006) و "ليل أون بوا" (2013). يذكر أن حفل أوركسترا "دي بيازا فيتوريو" الذي نظم من قبل المعهد الثقافي الايطالي بالتعاون مع وزارة الثقافة و ديوان رياض الفتح, قد برمج لعرض وحيد.

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