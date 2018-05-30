تيسمسيلت: افتتاح الورشات الثقافية والفكرية الأولى "في رحاب رمضان"





افتتحت اليوم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "الدكتور يحيى بوعزيز" لتيسمسيلت الطبعة الأولى للورشات الثقافية والفكرية التي تأتي تحت شعار "في رحاب رمضان".

وتشمل هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الثقافية المذكورة ضمن برنامج التنشيط الثقافي الرمضاني إقامة ورشات خاصة بالرسم والقرآن الكريم والحكواتي والألعاب الفكرية. وبرمجت ضمن هذه التظاهرة التي تدوم أسبوعين معارض خاصة بالكتاب الديني والتاريخي وكتاب الطفل إضافة إلى عرض للوحات فنية لفنانين من الولاية، كما سيتم تنظيم ندوات فكرية ومداخلات ستتناول عديد المواضيع منها "كيف يساهم الصيام في تقوية وتدعيم الاستعدادات الذهنية القرآنية عند الإنسان" و"القيمة الدينية والتربوية والحضارية لغزوات النبي في شهر الصيام" و"أهمية القراءة والمطالعة لدى الطفل".

وسيكون الأطفال على موعد مع عروض مسرحية وبهلوانية وترفيهية ستتركز مضامينها حول مواضيع دينية وتثقيفية وتهذيبية وتحسيسية إلى جانب تنظيم أمسيات شعرية، وستقدم بالمناسبة أناشيد دينية متنوعة إضافة إلى عرض أفلام تاريخية وأشرطة وثائقية ستتناول مظاهر إحياء شهر رمضان المعظم بعديد مناطق الوطن وكذا التعريف بتاريخ الجزائر. وستنظم ضمن هذه التظاهرة زيارة إلى المكتبة المتنقلة لفائدة الأطفال المتمدرسين بغية إطلاعهم على الرصيد الوثائقي الذي يزخر به هذا المرفق.

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