الجزائريون في رمضان.. عبادة وتراحم وصدقات





لكل بلد طقوسه وعاداته يمارسها ويطبقها مع قدوم شهر رمضان المبارك، ويضفي تطبيق هذه العادات ألفة ومحبة وتواصل بين الناس، في بحث عن عادات وتقاليد الجزائريين في رمضان نجدها تبدأ في الاستعداد له فما إن ينتصف شهر شعبان حتى يبدأ الجزائريون بالاستعداد للشهر الفضيل ويكون ذلك بإعادة طلاء المنازل ترحيبا برمضان الكريم وشراء كل المستلزمات الواجب توفيرها لهذا الضيف العزيز، وتبدأ ربات البيوت في تحضير مختلف أنواع التوابل، وكل ما يستوجب توفيره لمائدة رمضانية تليق بالعائلة وبالضيوف الذين سيشاركونهم الإفطار خلال الشهر كله. وما يتميز به الشعب الجزائري خلال الشهر الفضيل من عادات وتقاليد تعود إلى ما يملكه من تعدد وتنوع ثقافي وبحكم المناطق والقبائل والعروش التي تمثل نسيجه الاجتماعي.

احتفالات خاصة بالأطفال الذين يصومون لأول مرة

كما يعتبر الجزائريون أن شهر رمضان شهر تزاور وتراحم وصدقات..لا يخلو بيت جزائري من القيام بشعائر الصيام كاملة، لمدى أهمية هذا الشهر الفضيل لدى كل الجزائريين، وينعكس ذلك على الأطفال الذين يصومون لأول مرة.. تقام لهم احتفالات خاصة، تشجيعا لهم على الصوم وترغيبا في الشهر الكريم ويحظون بالتمييز من أجل دفعهم للمواظبة على أداء فريضة الصيام، فالبنات يلبسنهن أفضل ما لديهم من ألبسة ويجلسن كملكات.. وسط احتفال بهيج بصيامهن، وتختلف مناطق الوطن في القيام بهذه العادة، وسط جو اسري يحفزهم على المحافظة على فريضة الصوم. ويتم خلال اليوم الأول من صيام الأطفال الذي يكون حسبما جرت به العادة ليلة النصف من رمضان أو ليلة 27 منه إعداد مشروب خاص يتم تحضيره بالماء والسكر والليمون مع وضعه في إناء (مشرب) بداخله خاتم من ذهب أو فضة من أجل ترسيخ وتسهيل الصيام على الأبناء مستقبلا, علما أن كل هذه التحضيرات تجري وسط جو احتفالي ,بحضور الوالدين والجد والجدة وأفراد آخرين من الأسرة والأقارب, وهذا تمسكا بعادات وتقاليد أجدادهم والسير على درب السلف.

لعبة "البوقالة".. تقليد جزائري قديم

وتجتمع الكثير من الأسر بعد الإفطار، في حركة تزاور جميلة تكثر خلال هذا الشهر بين الأهل والأصدقاء، فبعد أداء صلاة التراويح، تلتقي النساء والفتيات للسهر والسمر وتنتشر في العاصمة وضواحيها لعبة "البوقالة" وهي تقليد جزائري قديم يقوم على الحكم والأمثال الشعبية والتي تتفنن النساء في حفظها والمحافظة على نقلها للجيل الجديد من الفتيات.

مسابقات لحفظ القران واحتفالات دينية بالمناسبة

كما تمتلئ المساجد في رمضان الكريم بالمصلين الذين يؤدون الصلاة وصلاة التراويح وتلاوة القران ، فتقام مسابقات لحفظ القران واحتفالات دينية بالمناسبة تمتد إلى ليلة القدر المباركة التي تحظى بالاهتمام الأكبر وينتظرها كل الجزائريين بشوق ومحبة.

موائد الرحمة للفقراء وعابري السبيل

وفي هذا الشهر الكريم، تتكفل جمعيات الهلال الأحمر الجزائري بإقامة موائد الرحمة لكل الفقراء والمساكين وعابري السبيل الذين يتعذر عليهم الإفطار في الجو الأسري المفترض في مثل هذه المناسبة، كما تتكفل الجمعيات الخيرية طيلة الشهر بتوزيع قفة رمضان، (وهي عبارة عن مجموعة من المواد الغذائية) على الأسر المحتاجة.

"الشربة".. "اللحم الحلو " و"البوراك" لا يغيبون عن مائدة رمضان

وتتنوع أكلات رمضان وتختلف بين الولايات الجزائرية فما يطبخ من مأكولات في رمضان، في الشرق الجزائري تختلف عنها في الغرب أو الوسط أو الجنوب الصحراوي، فتجد أن الشرق الجزائري يمتاز بطبق أساسي في رمضان وهو "الشربة" ويطلق عليها "الحريرة" في غرب الجزائر، لايغبيب هذا الطبق عن مائدة رمضان خلال الشهر كله، بالإضافة البوراك أو "البريك" كما يطلق عليه في بعض المناطق إلى أطباق أخرى، يترك أمرها لربات البيوت اللواتي يسعدن بأن يبدعن في إعدادها للعائلة وللضيوف. وتتميز منطقة الشرق الجزائري أيضا بطبق "اللحم الحلو" في اليوم الأول من رمضان، ويصنع من الزبيب والبرقوق المجفف واللحم وماء الورد والقرفة.. وهو تقليد قديم للمنطقة حتى يستمر الشهر كله بحلاوة اليوم الأول، بالإضافة إلى الحلويات التي تصنعها السيدات في رمضان وتعج بها المحلات في هذا الشهر مثل "الزلابية" "قلب اللوز" و"القطايف" وغيرها..

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