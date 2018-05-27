عرض مسرحية "الغلطة" بوهران وهران





تم سهرة أمس السبت بالمسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" عرض المسرحية الدرامية "الغلطة" التي مكنت الجمهور من إعادة اكتشاف هذا العمل الفني الذي يقدمه ممثلون شباب. وقد تنقلت العديد من العائلات خلال هذه السهرة الرمضانية لمتابعة أطوار هذه المسرحية التي أنتجها المسرح الجهوي لوهران سنة 2016. وتتناول "الغلطة" التي كتبها سعيد فحصي وأخرجها مولاي ملياني موضوع النظرة التقليدية للأزواج داخل المجتمع. ويعد الدور الأول لشخصية عمار التي تقمصها الممثل مصطفى ميراتية أستاذا بالطور الثانوي و هو حديث الزواج وفي مواجهة مصاعب مالية بينما تجتهد زوجته لإقناعه كي يدعها تعمل من أجل مساعدته على بناء حياتهما. يذكر أن ذات العمل المسرحي قد توج بجائزتين خلال المهرجان الوطني للمسرح المحترف في 2016 حيث تحصل على جائزة أفضل دور رجالي رئيسي للممثل مصطفى ميراتية إضافة إلى أحسن موسيقى لمحمد زامي. و برمج عرض نفس المسرحية يوم 3 يونيو القادم على مستوى المسرح الوطني الجزائري "محي الدين بشطارزي" بالجزائر العاصمة وفق ما أكدته مديرية المسرح الجهوي لوهران.

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