إحياءا لليالي رمضان: مسرحيات وحفلات فنية بالجزائر الوسطى.. بداية من سهرة اليوم





تضمن برنامج ببلدية الجزائر الوسطى والذي ستنطلق فعالياته، سهرة اليوم، لفائدة المواطنين تنظيم عدة نشاطات ثقافية وترفيهية وكذا مسابقات دينية احتفاء بشهر رمضان الكريم علاوة على تنظيم سهرات بدون سيارات كل يوم جمعة طيلة هذا الشهر الكريم. وأوضح بيان صادر عن بلدية الجزائر الوسطى أنه من بين النشاطات الثقافية والترفيهية التي سيستمتع بها سكان العاصمة سهرة اليوم مسرحية "ساعة الصفر" التي ستعرض بالمسرح البلدي للجزائر الوسطى على الساعة 22سا30 د كما سيتم تنظيم حفل اختتام على شرف الطلبة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بقاعة السينما الجزائرية على الساعة 23سا30 د، و قررت بلدية الجزائر الوسطى أن تنظم خلال كل يوم جمعة طوال شهر رمضان ابتداء من الساعة 21سا30 سهرات ثقافية و فنية في إطار فعاليات "سهرات بدون سيارات" حيث ستمنع حركة مرور السيارات ابتداء من شارع ديدوش مراد لغاية شارع العربي بن مهيدي مرورا بساحة البريد المركزي.أما بخصوص باقي أيام الأسبوع فسيتم عرض عدة مسرحيات بالمسرح البلدي للجزائر الوسطى وكذا حفلات غنائية ابتداء من الساعة 22سا30 على غرار مسرحية " يا أنا يا أنتا" غدا والحفل الفني لـ"عبد القادر شرشام" و "لنور الدين علان" يوم الأحد. كما سيتم تنظيم الاثنين المقبل حفل فني للمطربة "حسنة البشارية". وسيستمع الجمهور المحب للمسرح الثلاثاء المقبل كذلك بعرض مسرحية "صابر العساس" ناهيك عن تنظيم الأربعاء حفل فني آخر ل"عبد القادر شاعو" و الفنانة "أمال راضي".

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