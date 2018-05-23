ميهوبي يهدي آلتي إمزاد والرباب لمنظمة "غود بلانيت"





أهدى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، آلتين موسيقيتين في شاكلة أمزاد ورباب إلى منظمة "غود بلانيت" لعرضها ضمن مجموعتها الاستثنائية للآلات الموسيقية في العالم. وقد سلمت الآلتين (الأولى مصنفة في التراث الثقافي المعنوي للإنسانية) إلى رئيس المنظمة، يان أرتور برتراند، الذي شارك مع يزيد تيزي في إخراج فيلم "الجزائر: نظرة من السماء"، بحضور سفير الجزائر في فرنسا، عبد القادر مسدوة والوفد المرافق للوزير، ويعتبر إمزاد أداة وترية تقليدية يستعملها طوارق الجنوب الجزائري، تعزفها النساء بشكل خاص، في حين أن الرباب هو أداة عربية أندلسية ذات أوتار، وأصلها من المشرق، وتتضمن المجموعة المسماة "ناقلات الأصوات" التي يديرها الملحن الفرنسي أرموند عمار، في جملتها ما يزيد عن 3000 آلة موسيقية معروضة في مساحة قدرها 125 متر مربع مخصصة كلية للموسيقى التقليدية. ويمكن للزوار لمس الآلات المئوية الموضوعة عادة في صندوق زجاجي واللعب بها بفضل المشاركة المنتظمة لكبار أساتذة الموسيقى، وخلال حفل تسليم الآلتين الموسيقيتين، تطرق المخرج يان أرتور برتراند الذي أخرج أيضا الفيلم الوثائقي "المرأة" والذي يتناول بشكل خاص نساء العالم أجمع، مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى المشاريع التي ينوي انجازها في الجزائر، وهو البلد الذي انبهر به عند تصوير الفيلم الوثائقي "الجزائر: نظرة من السماء".وتهدف منظمة "غود بلانيت" التي أنشئت في عام 2005، والمعروفة بمشاريعها للصالح العام ، إلى "ترسيخ الايكولوجي والإنسانية في الضمائر توجيه الناس إلى التصرف بشكل ملموس من أجل كوكب الأرض وسكانه".

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