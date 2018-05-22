الثقافي
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22/05/2018 11:40:00

بالمسرح الجهوي لوهران عرض وان مان شو "متزوج في عطلة".. الجمعة المقبل


سيتم عرض وان مان شو الناجح "متزوج في عطلة" بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران في سهرة تضامنية خلال شهر رمضان. وأفاد مدير هذا الهيكل الثقافي مراد سنوسي أن هذا العرض المنظم سيقدم من طرف مجموعة متطوعة "خير الشباب" يوم 25 ماي الجاري في إطار عمل تضامني لفائدة الأطفال المحتاجين, ويعد مراد سنوسي مؤلف هذه المسرحية ومن تمثيل سمير بوعناني. وستسمح إعادة برمجة هذا العمل الفني للجمهور الوهراني باكتشاف أو ليعيش مرة أخرى الأداء المرح للفنان بوعناني الذي يؤدي دور زوج سعيد باستعادة عزوبيته في غياب زوجته التي سافرت إلى الخارج من أجل العلاج. وقد تجاوز عمل "متزوج في عطلة" المنتج في 2006 عتبة 200 عرض في الجزائر وفي الخارج لاسيما بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009 وبفرنسا في 2010 وبالمغرب في 2012. ويعود تاريخ أحد آخر عروض المسرحية إلى يونيو 2016 بمناسبة مشاركتها في المهرجان الدولي للضحك "مراكش للضحك" (المغرب). ومنذ ذلك الحين "غابت "هذه المسرحية عن الخشبة بسبب ضرورة الاستثمار في إبداعات أخرى, كما شرحه مراد سنوسي مشيرا أن شراكته مع بوعناني أسفرت عن إنتاجات أخرى على غرار مسرحية "عدة زين الهدة" المبرمجة يوم 2 جوان القادم ضمن البرنامج المقترح لشهر رمضان من طرف المسرح الجهوي لوهران الذي يتضمن 24 عرضا من تقديم فرق فنية من البلاد. وتشمل هذه الأنشطة المقررة عروض مسرحية وحفلات موسيقية وتكريم خاص للمطربة الراحلة صباح الصغيرة (1952-2005).

 

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بالمسرح الجهوي لوهران عرض وان مان شو "متزوج في عطلة".. الجمعة المقبل

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