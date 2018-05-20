الثقافي
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
20/05/2018 16:06:00

البويرة : استلام مسرح الهواء الطلق للمدينة جويلية القادم


سيتم استلام و دخول مشروع مسرح الهواء الطلق لمدينة البويرة حيز الخدمة في جولية القادم بعد عدة أشهر من الانتظار علما أنه تم بعث أشغاله سنة 2012, حسبما كشف عنه مدير الثقافة, ميلود خيدر. و أوضح المتحدث أن" الأشغال الكبرى قد انتهت و لم يتبق سوى اللمسات الأخيرة لتسليم كافة المشروع شهر يوليو القادم" مؤكدا أن الانتهاء الكامل للأشغال ستتم الأسبوع القادم، واستنادا للمعلومات التي قدمها هذا المسؤول فقد عرف هذا المشروع "تأخرا كبيرا" بسبب توقف الأشغال عقب فسخ العقد مع المؤسسة المكلفة بالاشغال علما أن المشروع رصد له غلاف مالي يزيد عن 300 مليون دج . و لا طالما انتظر هواة الفن الرابع و العائلات البويرية دخول هذه المنشاة الثقافية حيز الخدمة علما أنها تتسع ل 3000 مقعد حيث ينتظر أن تساهم في تنشيط الساحة الثقافية بالمدينة سيما السهرات الرمضانية. و تعرف مدينة البويرة عدة مشاريع أخرى هي قيد الانجاز على غرار ملحقة لمدرسة الفنون الجميلة ينتظر استلامها خلال الأشهر القادمة كما أضاف خيدر الذي أوضح أن مشروعا آخرا رصد له غلاف مالي بقيمة 90 مليون دج عرف هو الأخر تأخرا ينتظر استلامه خلال الأشهر القادمة. أما مشروع انجاز معهد جهوي للموسيقى فقد كشف ذات المسؤول عن تجميده في إطار تدابير ترشيد النفقات العمومية التي اتخذتها السلطات العمومية.

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

البويرة : استلام مسرح الهواء الطلق للمدينة جويلية القادم

سيتم استلام و دخول مشروع مسرح الهواء الطلق لمدينة البويرة حيز الخدمة في جولية القادم بعد عدة أشهر من الانتظار علما أنه تم بعث أشغاله
image

صناعات إلكترونية : تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من يونيو المقبل

ستشرع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس من خلال مصنعها الجديد للإدماج الالكتروني الذي وضع حيز الخدمة مؤخرا في تصنيع نهائيات الدفع الإلكتروني ابتداء من
image

توقيف تاجر مخدرات وحجز (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج بباتنة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2018 بباتنة ، تاجر (01) مخدرات على متن مركبة سياحية، وحجزت (22.480) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين
image

إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم

        أقامت مصالح أمن ولاية الجزائر مائدة إفطار جماعي على مستوى الحاجز الأمني " الهضبة " ببئر خادم بالجزائر العاصمة وكذا الحراش، حيث
image

مساهل يترأس غدا الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

  سيترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ، غدا اجتماعا وزاريا ثلاثيا يضم كلا من الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا بمشاركة وزيري الشؤون الخارجية المري
image

عباس يدخل المستشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع

أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حسب وكالة "رويترز"، وكان الرئيس الفلسطيني البالغ من
image

وزارة الدفاع: توقيف تاجر مخدرات وحجز أكثر من 22 كلغ من الكيف المعالج بباتنة

  أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس بباتنة، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية وحجزت 22.480 كيلوغرام من  الكيف المعالج، حسبما أفاد به اليوم بيان
image

ميهوبي: "برامج ثقافية واعدة ستجسد مع اليونسكو"

  كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن مشاريع ثقافية سيتم تجسيدها مع مكتب اليونسكو بدءا بمشاركتها في فعاليات شهر التراث اللامادي الإفريقي الذي سينظم بمقر
image

سحــب استدعـاءات بكـالـوريا 2018 ابتــداء مـن الـرابعة مســاء

  تنطلق اليوم عملية سحب وطبع استدعاءات بكالوريا 2018 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz على أن تدوم إلى غاية انطلاق امتحان شهادة البكالوريا. وأوضحت وزيرة
image

حادث مرور مؤلم على طول الطريق ثنية الحد العيون

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مؤلم وقع اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 14 على طول الشطر الرابط بين بلديتي
قيم هذا المقال
0