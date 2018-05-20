البويرة : استلام مسرح الهواء الطلق للمدينة جويلية القادم





سيتم استلام و دخول مشروع مسرح الهواء الطلق لمدينة البويرة حيز الخدمة في جولية القادم بعد عدة أشهر من الانتظار علما أنه تم بعث أشغاله سنة 2012, حسبما كشف عنه مدير الثقافة, ميلود خيدر. و أوضح المتحدث أن" الأشغال الكبرى قد انتهت و لم يتبق سوى اللمسات الأخيرة لتسليم كافة المشروع شهر يوليو القادم" مؤكدا أن الانتهاء الكامل للأشغال ستتم الأسبوع القادم، واستنادا للمعلومات التي قدمها هذا المسؤول فقد عرف هذا المشروع "تأخرا كبيرا" بسبب توقف الأشغال عقب فسخ العقد مع المؤسسة المكلفة بالاشغال علما أن المشروع رصد له غلاف مالي يزيد عن 300 مليون دج . و لا طالما انتظر هواة الفن الرابع و العائلات البويرية دخول هذه المنشاة الثقافية حيز الخدمة علما أنها تتسع ل 3000 مقعد حيث ينتظر أن تساهم في تنشيط الساحة الثقافية بالمدينة سيما السهرات الرمضانية. و تعرف مدينة البويرة عدة مشاريع أخرى هي قيد الانجاز على غرار ملحقة لمدرسة الفنون الجميلة ينتظر استلامها خلال الأشهر القادمة كما أضاف خيدر الذي أوضح أن مشروعا آخرا رصد له غلاف مالي بقيمة 90 مليون دج عرف هو الأخر تأخرا ينتظر استلامه خلال الأشهر القادمة. أما مشروع انجاز معهد جهوي للموسيقى فقد كشف ذات المسؤول عن تجميده في إطار تدابير ترشيد النفقات العمومية التي اتخذتها السلطات العمومية.

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