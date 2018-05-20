ميهوبي: "برامج ثقافية واعدة ستجسد مع اليونسكو"
كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن مشاريع ثقافية سيتم تجسيدها مع مكتب اليونسكو بدءا بمشاركتها في فعاليات شهر التراث اللامادي الإفريقي الذي سينظم بمقر اليونسكو في الـ22 من الشهر الجاري. ولدى استقباله لممثلة مكتب اليونسكو لمنطقة المغرب العربي قال ميهوبي نحن بصدد وضع أفكار وبرامج تعاون مع اليونسكو للتعريف بتراث الجزائر المادي واللامادي وبموروثها الثقافي الغزير، من جهتها أعربت ممثلة مكتب اليونسكو لمنطقة المغرب العربي غولدا الخوري عن رغبتها في توسيع مجالات التعاون الثقافي مع الجزائر وإبراز دور المرأة في تعزيز الثقافة والحفاظ على مكتنزاتها التراثية على غرار طبق الكسكسي الذي تعدت شهرته الحدود المغاربية والذي من شأنه المساهمة في الترويج لتراث الجزائر وتعميق التعاون مع الشعوب وضمان تعاون ثقافي متوسطي.
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