لتنشيط السهرات الرمضانية: مسرحية "بدون عنوان" في جولة عبر عدة ولايات.. ابتداء من اليوم





تشرع جمعية تعاونية "ورشة الباهية للمسرح والفنون" لوهران اعتبارا من اليوم في جولة فنية عبر مختلف ولايات الوطن لعرض مسرحيتها " بدون عنوان " لتنشيط السهرات الرمضانية.

وسيعرض هذا العمل الفني بدور الثقافة والمسارح الجهوية بعدة ولايات من الوطن والمسرح الوطني بالجزائر العاصمة فضلا عن الإقامة الجامعية "حي البدر" والمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران, حسبما ذكره سعيد بوعبد الله الذي يعد مخرج المسرحية، وسيتواصل عرض هذه المسرحية التي تم تقديم عرضها الأول مع مطلع ديسمبر الماضي إلى غاية 8 جوان القادم المصادف لليوم الوطني للفنان. ويجسد أدوار هذا العمل الجديد الذي ألفه علي عبدون عن اقتباس حر لنص إماراتي "في المسدس رصاصة" الممثلون بن عبد الله جلاب والعوني أحمد وزمعلاش فاطمة الزهراء. وتدور أحداث هذا العمل المسرحي حول التقاء ثلاث شخصيات (رجلان وامرأة) في مكان واحد على هامش المدينة...ولكل أسبابه ونواياه وقيمه لتكون النهاية واحدة وهي الانتحار استنادا إلى ملخص هذه المسرحية. وقد ساهم في إنتاج هذا العمل تعاونية "ورشة الباهية للمسرح والفنون" وصندوق الدعم لوزارة الثقافة والمسرح الجهوي لوهران. للتذكير أنتجت ذات التعاونية عدة أعمال مسرحية منها "أنا والمارشال" التي حققت نجاحا كبيرا وعرضت أكثر من 100 وحازت على جوائز مشرفة في عدة تظاهرات مسرحية وطنية ومغاربية.

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