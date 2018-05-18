في إطار إحياء ليالي شهر رمضان المعظم: "لنتذكر أصدقائنا".. شعار السهرات الفنية والثقافية ببشار





برمجت سهرات فنية وثقافية ببشار تقديرا وعرفانا للفنانين وإسهاما في الإشعاع الثقافي تحت شعار "لنتذكر أصدقائنا" في الفترة الممتدة من 21 ماي وإلى غاية 8 جوان المقبل بمبادرة من الجمعية الثقافية والموسيقية " الصحراوية".

و ينتظر مشاركة زهاء مئة فنان و شخصية ثقافية في هذا الحدث الذي يندرج في إطار التظاهرات والأنشطة الخاصة بإحياء ليالي شهر رمضان المعظم والإسهام في الإشعاع الثقافي بالمنطقة لتثمين مختلف مشاهد الثقافة المحلية كما أوضح رئيس الجمعية، و سيتم ضمن هذه الفعاليات الثقافية التي سيحتضنها المسبح البلدي لبشار تنظيم جولات غنائية و موسيقية للنساء " الزفنات" و فرق موسيقية و رقص " الديوان" و "الغيوان" و " الإنشاد" و الموسيقى التقليدية و الشعبية المحلية بالإضافة إلى عروض مسرحية و محاضرات و نقاشات ذات الصلة بعديد المواضيع المتعلقة بتنمية و تطوير الثقافة مثلما ذكر نور الدين رحو. وستنظم في إطار هذه التظاهرة الثقافية والفنية الممولة بشكل كامل من الجمعية وقفات تقدير وعرفان لعديد فئات الفنانين المحليين الذين ساهموا في إبراز التعابير الموسيقية المحلية سواء بالمنطقة أو على المستوى الوطني ي كما تمت الإشارة إليه، وتطمح الجمعية من خلال هذه السهرات الفنية والموسيقية الرمضانية أن تكون أداة للإشعاع الثقافي بالولاية ووسيلة لجمع شمل الفنانين والشخصيات الثقافية لتحقيق هدف واحد المتمثل في ترقية الفن والثقافة.

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