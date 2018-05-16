الجلفة: كنوز أثرية في حاجة لترويج سياحي





تزخر ولاية الجلفة بعديد محطات النقوش والرسوم الصخرية التي تعود لفترة ما قبل التاريخ ما يجعلها تكتنز موروثا إنسانيا وحضاريا ثريا لكن وبالرغم من أهمية هذه الحقيبة الأثرية إلا أنها تفتقد نوعا ما لترويج سياحي حقيقي. وأكدت بن عيسى ليلى مسؤولة المواقع الأثرية التابعة للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بولاية الجلفة بأن هذه النقوش الصخرية التي تزخر بها ولاية الجلفة تقع بمواقع أثرية جد هامة تعود لفترة ما قبل التاريخ وتحديدا فترة (النيوليتيكية) أو في ما يعرف بالنقوش الصخرية والرسومات بالمغرة الحمراء، وتقول بن عيسى أن هذه النقوش الصخرية والرسومات تشكل لوحدها رافدا سياحيا ومحجا لباحثي الآثار الذين لا يتوانون في زيارتها ميدانيا والنهل من دلالاتها وخباياها التاريخية وهي الإرث الحضاري الذي يتوزع تواجده المكاني في مناطق كل من بلديات زكار وعين الناقة مسعد وكذا عين الإبل وتعظميت وكذا الجلفة.

عملية الجرد أثمرت عن تحديد 47 موقعا أثريا

وأوضحت ذات المسؤولة عن عملية الجرد التي أولتها الدولة أهمية بالغة من أجل التصنيف والمحافظة على هذا المكنون الأثري مؤكدة بأن العملية ككل أثمرت عن تحديد 47 موقعا أثريا به زهاء 1162 نقشا صخريا تعددت أشكاله ودلالالته، ومن بين المواقع المكتشفة والمصنفة موقع "زكار" الأثري الذي يقع جنوب شرق عاصمة الولاية على بعد 37 كلم جنوب والمعروف بتسمية "دير الدقاورين" المكتشف سنة 1907 مـن طرف القاضي "ماوني" وهو مصنف كتراث وطني عام 1982 وهو الموقع الذي يحوي مخبأ صخري يعرض لوحة فنية رائعة لمشهد صيد متحرك يبرز الحركة الآنية الواقعية للعلاقة التطاردية الطبيعية لظبي تم اختزاله من الخلف يتلاشى تحت قبضـة الأسد بالإضافة لمجموعة من الحيوانات (النعامة, الفيلة الأربعة, أروي بقريات, حمل) بمجموع 37 نقش يحمله الموقع بالإضافة لكل هذا واجهتين صخريتين. ومن المواقع الأثرية أيضا موقع "عين الناقة" الذي يقع على بعد 33 كيلومتر جنوب شرق عاصمة الولاية وهو قريب من الحيز العمراني لقرية عين الناقة التابعة إداريا لبلدية المجبارة ويضم الموقع ست جداريات بمجموع 71 نقشا وهو الإرث الذي أكتشف عام 1965 من طرف مهتمين بالآثار ويتعلق الأمر بالباحث "لوتيلو" وقديد بلخير والأب "دوفيلاري" وهو موقع مصنف كتراث وطني عام 1979 وتعرض لوحاته زوجا الجاموس العتيق ولوحة فنية تنعت بالعشيقان الخجولان ناهيك عن جدارية بها صياد يحمل فأسا مرافق لثلاثة كلاب ثلاثة أشخاص برؤوس مستديرة شخص رافع يديه, حمل ذا القرص المستديرة. وإلى جانب موقع أخرى تزخر بها الجلفة و مصنفة وطنيا لا يقتضي المقام ذكرها لكثرتها وتنوع مكنوناتها تم اكتشاف في 2016 على مستوى بلدية "عين الإبل" غير بعيد عن الموقع الأثري المصنف "خنق الهلال" جدارية برزت للواجهة بعد أن كانت مغمورة بالتراب وكشفت عنها الأمطار وهي عبارة عن لوحة فنية أثرية يوحي مشهدها بجزء من رسم لإمرأة". وتم بالموازة مع ذلك إكتشاف ببلدية المبجارة (20 كيلومتر جنوب الولاية) أثار للديناصور، حيث تم آنذاك الإتصال بالوصاية ورفع البصمات وتنقيب للمنطقة وأثمر ذلك على إحصاء 28 أثر (ليس كلها في حال جيدة)، وفي الوقت الذي تم تسييج عدد من المواقع الأثرية بغية حمايتها تبقى مسالة الحفاظ على هذا الموروث الإنساني -تقول بن عيسى- "مسؤولية الجميع فالكل يجب أن يكون له وعي بالأهمية التي تكتسيها هذه اللوحات والنقوش الصخرية التي تدخل في التراث الثقافي المادي للمنطقة"، مشيرة إلى تعرض بعض المواقع كما هو الحال للموقع الذي يحاذي طريق "الجلفة" "مجبارة و"عين الناقة لتصرفات عبثية توحي بعدم إدراك من قاموا بتشويه هذه المعالم بالطلاء ووضع شعارات حزبية بالقيمة الحضارية لهذه الفنيات المعروضة من آلاف السنين.

رصيد ثري ومتنوع من المواقع الأثرية

وأكدت بن عيسى بأن ولاية الجلفة لها مكانة كبيرة في الجانب الأثري لا يقاس بقدر تعداد الكنوز الأثرية التي تحوزها ولكن من خلال تنوع المواضيع التي تناولها فنان ما قبل التاريخ في لوحاته ورسوماته التي شكلت جوانب مختلفة من حياته، وأردفت قائلة "بأنه و بحكم التموقع الإستراتيجي لولاية الجلفة التابعة لسلسلة الأطلس الصحراوي فهي لها مكانة من حيث رصيد المواقع الأثرية (ليس من حيث تعداد المواقع التي تم إحصاؤها) ولكن من حيث المواضيع التي تم تناولها في النقوش الصخرية فاللوحات التي قام بها فنان ما قبل التاريخ هي مواضيع جد مهمة تبرز التطور الذهني والنفسي وهي عبارة عن لوحات (صنفت ضمن الحجر المكتوب الذي ينقل ويحاكي واقع لفترات زمنية لم يكن فيها التأريخ). وأضافت -ذات المتحدثة- أنه ومن خلال استنطاق لهذه النقوش الصخرية يتم معرفة واستقراء الحالة النفسية والذهنية للمواضيع التي كان ينقلها ويتناولها فنان ما قبل التاريخ وهي التي تتجلى في نقل والتعبير عن المحيط والأفكار وكذا نمط الحياة والتعامل ناهيك عن معايشة الإنسان في تلك الفترة مع الحيوان الموجود في ذلك الزمن من خلال علاقتي التطارد (مجابهة التوحش) والإستئناس. من جهته, أكد الباحث والأستاذ في شعبة الآثار بجامعة زيان عاشور جقليل الطيب بأن الجلفة تمثل من أهم مناطق الجزائر التي تكتنز مواقع أثرية تضرب في عمق التاريخ وبالخصوص في فترة ما قبل التاريخ مرورا بالحضارات القديمة و الحضارة الرومانية معتبرا أن الفترة الوحيدة الغامضة والتي تنقصها الكثير من الأبحاث هي الفترة الإسلامية وكذا الإشكال المطروح أيضا حول وجود العثمانيين من عدمه في المنطقة قبيل الاحتلال الفرنسي، وأضاف -ذات الباحث- في تصريح له "بأنه ومن أجل تثمين الحقيبة الأثرية من المفروض على الجهات الوصية أن تتعاون مع الأثرين وكذا جامعة الجلفة من أجل فتح التنقيبات بعديد المواقع التي بها أثار وغير مدروسة".

أثار ما قبل التاريخ أكثر شيء يمثل المنطقة من حيث التراث المادي

وأعتبر الأستاذ جقليل أن أكثر شيء يمثل المنطقة من حيث التراث المادي أثار ما قبل التاريخ فالجلفة على حد تعبيره "تمثل حقيقة من أهم مناطق الجزائر في هذا المجال حيث توجد بها عديد اللوحات التي حظيت بالدراسة والبحث في الفترة الاستعمارية وكذا من طرف جامعة الجزائر 2 التي كانت قد وقفت في أغلب الدراسات والبحوث على المواقع التي تتمركز بتراب الجلفة"، وما يشكل عذرية في البحوث الأثرية ذكر -ذات الباحث- "ما يتعلق بالفترة الرومانية وما بعدها حيث توجد حوالي ثلاث إلى أربع مواقع مصنفة أما البقية لم تدرس وهي محددة الأماكن ومنتشرة عبر ربوع الولاية ولكنها لم تحظى بالدراسة الأثرية الحقيقية". ومن جانبه, أكد الدكتور رابحي مروان من جامعة الجزائر 2 الذي شارك مؤخرا في أشغال يوم دراسي حول "التراث المحلي لولاية الجلفة.. الواقع والمأمول" نظمته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "جمال الدين بن ساعد" في إطار إحياء شهر التراث بأنه'' في الجانب الأكاديمي البحثي تم اقتراح لمقاربة جغرافية للبحث الأثري من أجل الوصول إلى حقائق بحثية أخرى حول المواقع الأثرية ككل، وأعتبر -ذات الجامعي- أن الجلفة لها خصوصية من حيث حقيبتها الأثرية فهي تحوز على عديد من محطات الفن الصخري وهي اللوحات التي تم اكتشافها منذ قرن من الزمن وخاض فيها الكثير من الباحثين الذين طبقوا العديد من المناهج القائمة على الوصف وإدخال الفن الصخري في إطار تقسيم زمني "كرونولوجي". وأضاف الدكتور رابحي "أن الباحثين أنذاك خلصوا في دراستهم للفن الصخري وربطه بالآثار الأخرى التي تعود لنفس الفترة بالمنطقة إلى حوصلة ويتعلق الأمر بتقسيم فترات ما قبل التاريخ إلى أربع منها (فترة الجاموس العتيق والبقريات وكذا مرحلة الأحصنة ثم الجمال) وهي تمثل بذلك خصوصية المنطقة التي لا توجد في الفن الصخري للطاسيلي ولا في الهقار. وأضاف أن "كل هذه المقاربات وفت وبشكل جيد للدراسات الأثرية لا يمكن إنكاره في البحث ولكن لتطور مناهج أخرى لم تكن متاحة في السبعينيات ولا في الثمانينيات من بينها المقاربة الجغرافية لهذا التراث ذو الأهمية، وعن المقاربة التي تم اقتراحها والمعمول بها في الآثار عموما والتي ستسمح بدراسة أكثر للمواقع الأثرية بالجلفة وغيرها وهي المقاربة الأثرية الجغرافية التي تعتمد بالدرجة الأولى على بعض التكنولوجيات الحديثة مثل نظام الإعلام الجغرافي ونظام التموقع العالمي الذي يعرف اختصارا بــ(CIG) ومحاولة أيضا دراسة هذا الإرث الثقافي في إطاره البيئي والطبيعي، كل هذا من أجل الوصول إلى قراءات أخرى وما هي علاقة هذه المحطات الأثرية في ما بينها وما هي التركيبة البشرية التي أنجزتها ومن ثمة يتم تقديم إضافة للبحث الأثري وبالتالي توفى أيضا المنطقة دراسة وبحثا. وفي الأخير يبقى القول أنه تبقى الجلفة عنوان للمواقع الأثرية التي تعود وبخاصة لفترة ما قبل التاريخ -حسب المختصين- لكن ذلك لم يؤهلها لأن تستقطب زوارا وسياحيا يضاهي أهمية هذا الإرث الحضاري والإنساني، حيث يبقى التقصير في استغلال هذا المورد السياحي الهام مسؤولية الجميع.

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