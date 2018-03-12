عرض مسرحي جديد "حنو في غابة الخير" يعرض خلال عطلة الربيع





تعكف، تعاونية أصدقاء الفن بولاية الشلف، على قدم وساق في تحضيراتها لعرض عمل مسرحي جديد تحت عنوان "حنو في غابة الخير" خلال عطلة الربيع المقبلة وهو عمل مسرحي موجه للأطفال، حيث يتم عرض هذا العمل الثقافي في عديد من قاعات العرض بالولاية. وحسب المشرفين على هذا العمل الفني مسرحية "حنو في غابة الخير" للكاتب و المخرج أستاذ أحمد رزاق و إخراج المخرج أستاذ ميسوم لعروسي وتمثيل نخبة من الممثلين من ولاية الشلف على غرار مساعد مخرج حاج لصنامي و المستشار الفني فاروق خليف و الفنان الواعد بلعيد بوبكر بالإضافة إلى مواهب أخرى، وتدور قصة مسرحية الطفل حول صراع الخير و الشر بطريقة كوميدية في غابة الخير، حيث تسعى شخصية "الجدة حنو" لنشر الخير والفرح في الغابة من خلال معاملتها الطيبة مع جميع الحيوانات، فيما يستغل شخصية عقاب " التي يجسدها الفنان بوبكر بلعيد في أول تجربة له في مسرح الطفل، هو دور شخصية شريرة تحاول الاستيلاء على الغابة و سيطرة عليها مع الغول، و يكون هناك صراع بينهم و تتأزم الأحداث في عيد ميلاد الغول.

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