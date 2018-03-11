آسيا جبار الأديبة التي حملت الجزائر إلى العالم





لم تترك المرأة مجالا إلا وخاضت فيه وكانت مبدعة ومميزة ومختلفة، ولو قلبنا صفحات المراجع وكتب التراجم ومعاجم الأدباء والأديبات لوجدنا الكثير منهن حققن مركزا لهن في عالم الأدب والإبداع والكتابة، وتركن بصمات كثيرة في هذا المجال، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة أحببنا أن نسلط الضوء على بعض التجارب النسائية التي لها أثر واضح في الساحة الأدبية ومن بينهم الروائية الراحلة آسيا جبار. تُعتبر آسيا جبار(30 جوان 1936 – 6 فيفري 2015) أشهر روائيات الجزائر ومن أشهر الروائيات في شمال أفريقيا، تم انتخابها في 26 جوان 2005 عضو في أكاديمية اللغة الفرنسية، وهي أعلى مؤسسة فرنسية تختص بتراث اللغة الفرنسية، حيث تعتبر أول شخصية من بلاد المغرب والعالم العربي تصل لهذا المنصب. وقامت بإخراج عدد من الأفلام التسجيلية في فترة السبعينيات منها (الزردة وأغاني النسيان) عام 1978، وفيلم روائي طويل للتلفزيون الجزائري بعنوان (نوبة نساء جبل شنوة) عام 1977، ومن أعمالها الروائية (ظل السلطانة، لا مكان في بيت أبي، نساء الجزائر، ليالي ستراسبورغ، الجزائر البيضاء) أقامت في فرنسا حتى وفاتها في فيفري عام 2015 عن عمر يناهز 79 عامًا، تزوجت آسيا جبار بعد أن طلقت في 1975، من جديد مع الشاعر والكاتب الجزائري عبد المالك علولة، هاجرت إلى فرنسا عام 1980 حيث بدأت بكتابة رباعيتها الروائية المعروفة، التي تجلى فيها فنها الروائي وفرضها كصوت من أبرز الكتاب الفرنكوفونيين. واختارت شخصيات رواياتها تلك من العالم النسائي فمزجت بين الذاكرة والتاريخ، من رواية "نساء الجزائر" إلى رواية "ظل السلطانة" ثم "الحب والفنتازيا" و"بعيداً عن المدينة"، كما كتبت رواية "ليالي ستراسبورغ"، وكتبت هذه الرواية كعلاج نفسي داوت به غربتها وآلامها، بحسب تعبيرها. كما كانت آسيا جبار أول امرأة جزائرية تنتسب إلى دار المعلمين في باريس عام 1955 م، وأول أستاذة جامعية في الجزائر ما بعد الاستقلال في قسم التاريخ والآداب، وأول كاتبة عربية تفوز عام 2002 بـجائزة السلام التي تمنحها جمعية الناشرين وأصحاب المكتبات الألمانية، وقبلها الكثير من الجوائز الدولية في إيطاليا، الولايات المتحدة وبلجيكا، وفي 16 جوان 2005 انتخبت بين أعضاء الأكاديمية الفرنسية لتصبح أول عربية وخامس امرأة تدخل الأكاديمية، وكانت جبار بروفسيرة الأدب الفرنكفوني في جامعة نيويورك. وقد رشحت لنيل جائزة نوبل في الآداب عام 2009. توفيت آسيا جبار يوم 6 فيفري 2015 في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس ودفنت في مسقط رأسها شرشال تنفيذا لوصيتها.

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