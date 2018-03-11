الثقافي
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11/03/2018 14:25:00

تنظيم معرض باريس الدولي للكتاب 16 مارس


تحتضن العاصمة الفرنسية، الدورة الـ38 من معرض باريس الدولي للكتاب، أحد أهم المناسبات الأدبية في أوروبا والعالم، خلال الفترة من 16 حتى 19 مارس 2018، بمشاركة أكثر من 1250 من دور النشر الفرنسية والعربية والعالمية. ويتوقع أن تقام الدورة بتوافد جماهيري يفوق 150 ألف شخص، وما يزيد عن 3000 كاتب من مختلف أنحاء العالم، و30 ألف من المهنيين والعاملين في قطاع النشر، يُشاركون في المئات من الفعاليات الثقافية التي تتضمن حوارات وندوات وحفلات توقيع، ولقاءات مفتوحة مع الجمهور، وتحل روسيا في دورة 2018 ضيفة شرف الدورة، بمشاركة 30 مؤلفاً وكاتباً روسياً، يُمثلون انعكاساً لتنوع وديناميكية الأدب الروسي المعاصر. ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام مشاركة عربية واسعة من كبرى دور النشر وعدد من الأدباء والكتاب العرب، خاصةَ من الإمارات، السعودية، لبنان، الجزائر، تونس، مصر، سوريا، والمغرب الذي كان ضيف شرف للمعرض الباريسي في دورته الماضية ونخبة من الأدباء والفنانين التشكيليين.

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