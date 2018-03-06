

كشف مخبأ للذخيرة ببرج باجي مختار و(03) مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وتيزي وزو في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 مارس 2018، مخبأ للذخيرة



قسم الأدب العربي بجامعة الجزائر2 ينظم يوما دراسيا ينظم قسم الأدب العربي بجامعة الجزائر2 يوما دراسيا احتفاءً بالكتابة الأنثوية في الجزائر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن مارس بمشاركة نخبة من



انطلاق أعمال الجامعة العربية..برئاسة السعودية أكد عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتخصصة، رئيس الدورة الـ149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، أن المملكة



بوعزقي: منح 188 ألف عقد امتياز لصالح المستثمرات الفلاحية أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري ،عبد القادر بوعزقي،بالبويرة أنه تم منح 188.000 عقد امتياز لصالح المستثمرات الفلاحية. وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد



مساهل: افتتاح مصنع "جزائري-دنماركي" لإنتاج الأدوية بالبليدة اليوم أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ،أمس، بالجزائر العاصمة، العلاقات السياسية "المتميزة" بين الجزائر و الدنمارك، مشيرا إلى وجود تشاور "دائم" بين البلدين، لا



طمار: مرسوم تنفيذي لمواجهة تلاعب المرقين بسكنات "LPA" · كل مكتتبي "عدل" ممن تحصلوا على مقررات الدفع هم ضمن البرنامج أكد وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، أمس، أن كل مكتتب في برنامج



هل نجح لقاء بن غبريط و " الكناباست"..؟ · بن غبريط: الجميع خاسر من إضراب “الكناباست” والتعويض ليس سهلا · بوديبة: الجلسة تركت مفتوحة على خلفية عدم الوصول إلى حل نهائي دعت وزير التربية الوطنية



زمــالي: سنقاضي الطبيب الذي يمنح "ملادي" وهمية · 60 شكوى رفعها عمال جزائريون لدى منظمة العمل الدولية أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أن إصدار قائمة النقابات الناشطة في الجزائر في



حسبلاوي : 600 إصابة "بالبوحمرون" ولجنة وزارية للتحقيق · إدماج 22 ألف متعاقد في مناصب دائمة أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، أمس، أنه تم إدماج 22 ألف موظف متعاقد في مناصب