قسم الأدب العربي بجامعة الجزائر2 ينظم يوما دراسيا
ينظم قسم الأدب العربي بجامعة الجزائر2 يوما دراسيا احتفاءً بالكتابة الأنثوية في الجزائر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن مارس بمشاركة نخبة من المبدعات الجزائريات. ويأتي هذا النشاط حسبما أكدت الأستاذة خليدة بن نويقس عضو لجنة التنظيم لجعل الجامعة منبرا مفتوحا على الرواية التي تكتبها الأنثى/المرأة بإرادتها وبرغبتها معبرة عن طموحها في مشاركتها الفاعلة في تنمية الوعي الإنساني، للمرأة الجزائرية، وتضيف بن نويقس أن هذا اليوم الدراسي الذي حمل عنون "المشهد السردي الأنثوي في الرواية الجزائرية" بأن السرد الأنثوي شكل عالما مفتوحا للجدل الثقافي والعلمي، مؤكدة أن هذا النشاط يأتي لرصد القضايا الفنية والإيديولوجية والفكرية والأسلوبية واللغوية والتقنية في الكتابة النسائية في الجزائر، كاشفة في هذا السياق عن تلقي القائمين على النشاط لأكثر من 70 مداخلة كلها حول الكتابة السردية النسائية في الجزائر.
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