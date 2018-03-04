الشهيد العربي بن مهيدي.. مصدر إلهام لكثير من البحوث الجامعية





يعد الشهيد العربي بن مهيدي (1923-1957) رمزا من رموز حرب التحرير الوطنية و الزعيم السياسي القريب من النضال اليومي لشعبه. وتعد صورته في الوعي الشعبي قوية ومختومة بهالة استثنائية، فهدوئه أربك الجنرالات الفرنسيين وقادتهم لشنقه ليلة من 3 إلى 4 مارس 1957 دون محاكمة، ولا يزال العربى بن مهيدي، الرجل ذو الابتسامة الهادئة بعد 61 عاما من استشهاده مصدر إلهام لكثير من الجامعيين والأكاديميين، تكرس لشخصيته الكاريزمية بحوث ومقالات تعكس تعلق الشهيد بقضية بلده.

"ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب"...

محمد العربي بن مهيدي المولود بدوار الكواهي ببلدية عين مليلة بولاية أم البواقي منذ حوالي خمس وتسعين عاما من اليوم بطل ورمز بارز من رموز ثورة نوفمبر المظفرة وشخصية كاريزمية، كما وصفه أساتذة باحثون وطلبة جامعيون، خصوصا ممن تعرضوا بالبحث الأكاديمي لشخصه من جوانب عدة، وأجمعوا بالمقابل أنهم لم يتطرقوا إلا إلى القليل منها نظير ما تحلى به القائد بن مهيدي من صفات جمة كصفة القائد العسكري والمثقف والإستراتيجي والإنسان وخاصة الشجاع، ولفت الدكتور خالد عبد الوهاب أستاذ في تخصص فلسفة التاريخ بكلية العلوم الإنسانية بجامعة أم البواقي -هذه الأخيرة المسماة باسم الشهيد البطل العربي بن مهيدي- أن مسيرة هذا الرمز تحتاج إلى كثير من التأمل والتدقيق كونها-كما أردف- حافلة بالجوانب والمحطات، على غرار مسيرة الشهيد العربي بن مهيدي في الحركة الوطنية وبعدها مسيرته العسكرية إبان ثورة التحرير ومن بعدها قضية اعتقاله واغتياله. وأفاد الأستاذ عبد الوهاب بأن جامعة العربي بن مهيدي دأبت أن تنظم ملتقى حول شخصية الشهيد الرمز العربي بن مهيدي يتزامن وذكرى استشهاده كواحد من الأنشطة الأكاديمية، مشيرا إلى أن الطبعة الرابعة من هذا الملتقى التي يزمع تنظيمها بداية مارس الحالي ستكون طبعة دولية لما رأت اللجنة المنظمة للملتقى من أهمية بالغة أن يرقى الملتقى من وطني إلى دولي وهي دلالة، وفقا لذات المتحدث على صدى شخصية بن مهيدي الواسع والاهتمام البارز بدراسة شخصيته وطنيا وحتى دوليا، ولما يمثله هذا الرجل من رمزية استثنائية في تاريخ الحركات التحررية في العالم، إذ سيعكف الأساتذة المحاضرون والمتدخلون الذين سيحضرون هذا الملتقى وفقا للأستاذ عبد الوهاب من مختلف جامعات الجزائر ومن جامعات تونس والمغرب على إثارة التساؤلات حول الجوانب الخفية في مسيرة الشهيد العربي بن مهيدي والتي لم يسلط عليها الضوء إلى اليوم هذا فضلا عن اقتراح المصادر والأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في الوصول إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة. ومن بين ما ذكره الدكتور عبد الوهاب بخصوص المصادر والمراجع التي يمكن اعتمادها في التنقيب عن شخصية محمد العربي بن مهيدي الشهادات الحية ومذكرات الأحياء والأموات ممن عرفوا الشهيد الرمز من عسكريين ومجاهدين ومفكرين ومؤرخين، لتليها -حسبه- مرحلة التناول الأكاديمي لهذه الحقائق عبر إخضاعها للمناهج العلمية الدقيقة والخروج بعدها بكتابة دقيقة لتاريخ الحركة الوطنية وتاريخ الثورة المباركة، والتي تقودنا- يقول نفس المصدر- إلى أن نقرأ التاريخ قراءة واحدة ولو كانت من زوايا مختلفة دون بث للفرقة والشكوك وزعزعة الوجدان الجزائري، لأن صناعة الوعي يضيف الدكتور تكون عن طريق كتابة التاريخ وشخصيات التاريخ مثلما هو الحال عن الكتابة لشخصية محمد العربي بن مهيدي الذي يعتبر فسيفساء من القيم عاش لقضية عادلة واتسم بالذكاء والثقافة الواسعة والنضال المميت وخاصة شجاعة هذا الرجل الذي أعتقل من قبل المستعمر وكبلت يديه وبينما هم يقودونه إلى الموت نظر إلى عدسة آلة التصوير وابتسم.

طابع السرية في مسيرته كقائد حالت دون بروز جوانب كثيرة منها

يرى الدكتور عبد المومن إبراهيم أستاذ تخصص التاريخ بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي أن شخصية البطل بن مهيدي لم تنل حظها من الدراسة الوافية الكافية بعد، لافتا إلى أن عدد الدراسات الأكاديمية المتعلقة بهذه الشخصية لا تكاد تتجاوز في الجزائر العشر دراسات، وأرجع سبب ذلك إلى استحالة الوصول إلى أرشيف الثورة المخزن في دور الأرشيف الفرنسية، بالإضافة إلى أن الشهيد العربي بن مهيدي كان قائدا للولاية الخامسة إبان ثورة التحرير وقائدا في معركة الجزائر، والقيادة يفرض فيها -وفقا للدكتور إبراهيم- التكتم والسرية، حتى أن رفقاء هذا البطل في السلاح من جهة أخرى استشهدوا في أيام الثورة الأولى ومنهم من سجن وذهبت معم أسرار ومحطات حياة بن مهيدي وهو ما حال -حسبه- دون التوصل إلى معلومات كافية للتعمق أكثر بالدراسة والبحث حول شخصيته. يلقن أساتذة تخصص التاريخ بقسم العلوم الإنسانية بجامعة العربي بن مهيدي لطلبتهم التعريف بشخصيات وأبطال وصانعي ثورة الفاتح نوفمبر 1954 من خلال مناهج التدريس النظرية منها والتطبيقية والمقاييس المختلفة في هذا التخصص، على غرار تخصص "تاريخ الثورة الجزائرية" الذي يتم عبره، استنادا للدكتور بذات القسم محمد غزالي، تكليف الطلبة بإجراء بحوث علمية يتعرضون فيها إلى معرفة عمومية بأبطال الثورة، كما يضطلع بعض الطلبة باختيار شخصيات يجرون حولها مذكرات تخرجهم وأطروحاتهم. وقد أبان في ذات السياق طلبة التاريخ بجامعة العربي بن مهيدي عن معرفة تباينت بين المعمقة والسطحية بشخصية الشهيد العربي بن مهيدي فاستذكروا أنه ابن ولاية أم البواقي وأنه واحد من مجموعة الاثنين والعشرين ومن مفجري الثورة بالمنطقة الخامسة ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 وصاحب مقولة "ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب".

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